La DGT expulsa els patinets de la vorera i els limita a 25 km/h

Any nou, noves restriccions. La DGT ha regulat l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i, a partir del 2 de gener, no poden circular per voreres ni zones de vianants. L’organisme depenent del ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h.

A Sabadell, però, la policia municipal no sancionarà durant els primers dies de l’aplicació d’aquesta normativa: “Després de Reis, s’iniciarà una campanya informativa als conductors de VMP”, expliquen fonts municipals. De la mateixa manera, “els primers dies no hi haurà voluntat sancionadora”, sostenen les mateixes fonts.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Sabadell està treballant en l’elaboració de la nova ordenança de circulació, que desenvoluparà la norma que marca la DGT, però estudia incorporar modificacions en la normativa vigent. Mentrestant, Sabadell aplicarà les directrius que estableix l’organisme.

Què es pot fer i què no?

La regulació busca reduir la sinistralitat a les carreteres. Sabadell ja va assentar un precedent amb la primera víctima mortal a la ciutat per un accident amb patinet elèctric, l’octubre del 2019. Un any després, la DGT estableix que els VMP – giny d’una o dues rodes d’una única plaça i propulsat per motors elèctrics– són considerats un vehicle. Hauran de respectar les normes de circulació, podran circular per carrils bici i estaran obligats a sotmetre’s a proves d’alcoholèmia i drogues.

🛴 Ja està en vigor la normativa que prohibeix que els #patinets elèctrics circulin ❌ per voreres i zones de vianants ✅ El límit de velocitat és de 25 Km/h 🎧📲 Prohibit conduir fent servir auriculars, telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació#VMP #Sabadell pic.twitter.com/MFPJEFFyNv — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) January 4, 2021

Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant. L'ús de casc no és, de moment, obligatori, però sí recomanable. Tot i això, l’Ajuntament pretén que sigui d'ús obligatori al municipi, fet que es concretarà a la nova ordenança. Els conductors no necessitaran assegurança, ni permís de conduir ni de circulació. Però sí que caldrà disposar d’un certificat de circulació –no serà obligatori fins al 2023– que s'haurà de sol·licitar a la DGT.

