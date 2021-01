Acord entre el Centre d'Esports i Jesús Olmo per la rescissió de contracte

Estava cantat i ara s'ha confirmat de manera oficial. El Centre d'Esports i Jesús Olmo, 35 anys, han tancat un acord per la rescissió de contracte i la seva desvinculació del club. Es posa punt final a una segona etapa arlequinada que no ha estat gens positiva pel central tarragoní per culpa de les lesions. Va arribar la temporada 19/20, després de rendir a un bon nivell al Reus també a Segona A, però només va jugar els primers 46 minuts de lliga, davant el Castelló, a la Nova Creu Alta. De nou es va trencar el bessó parcialment i això el va deixar en blanc tota la temporada. De fet, el club el va deixar sense fitxa, però va respectar el seu segon any de contracte.

Recuperat de la lesió, Jesús Olmo va formar part de la plantilla 20/21 i va jugar 51 minuts en el retorn del Sabadell al futbol professional, a Vallecas, davant el Rayo Vallecano. Encara que feia molts mesos que no jugava un partit i no tenia ritme, les nombroses baixes i la lesió d'Aleix Coch van precipitar el seu debut. Però a la lliga no ha tornat a jugar i només ho va fer a la primera eliminatòria de la Copa al camp del CD Ibiza - Islas Pitiusas (0-2).

"Moltes gràcies per la professionalitat en les dues etapes i per formar part de l'ascens a Segona A". Així acomiada el Centre d'Esports un Jesús Olmo que va ha jugat un total de 39 partits en les seves 4 temporades i mitja com a arlequinat i ha marcat tres gols, tots a la primera (11/12) quan va destacar com un central amb molt futur. Les lesions han estat el seu particular calvari, sobretot en el Sabadell.

Amb la seva marxa, ara el Centre d'Esports disposa de dues fitxes lliures que vol aprofitar en el mercat d'hivern. Una d'elles està gairebé adjudicada pel davanter Álvaro Vázquez. Només falta concretar l'acord entre Sabadell i Sporting de Gijón. D'altra banda, el director esportiu, José Manzanera, treballa en diferents fronts per reforçar la posició de central i també es vol un migcampista. Ha sonat Gus Ledes (Castelló), però les negociacions són complicades al ser un rival directe. Les pròximes setmanes seran intenses als despatxos de la Nova Creu Alta. Ara, però, tot està centrat a acabar la primera volta amb una victòria davant el Lugo, dilluns a les 21.30 hores.

