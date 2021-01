El Grups Arrahona guanya davant el Vacarisses i torna a la lluita per l'ascens

Partit de grans emocions han protagonitzat el Grups Arrahona i el Vacarisses aquesta tarda en el Pavelló Nord de Sabadell. Ha estat un xoc de dos equips molt igualats tant en el desenvolupament del partit com en el marcador final. La màxima igualtat s'ha produït durant la primera part, la qual ha conclòs amb un empat a dos. El conjunt local s'ha avançat dues vegades, però el Vacarisses ha respost immediatament.

A la represa s'ha donat la major amplitud en el marcador i en qüestió de 6 minuts, el Grups Arrahona s'ha posat per damunt amb un 6-2 que, als 27 minuts de joc, ha semblat resoldre el partit. No obstant això, amb un doblet de Daniel Hernández en tan sols un minut, el Vacarisses s'ha ficat novament en el partit i, a partir d'aquest moment el partit s'ha convertit en un anada i volta constant en el qual cada jugada pràcticament ha acabat en gol.

D'aquesta manera s'ha arribat als instants finals del duel amb un 8-7 final en el marcador i el Vacarisses amb ocasions constants. Per sort, l'equip visitant no ha tingut la determinació necessària per empatar i la victòria s'ha quedat a casa. Amb aquest resultat, el Grups Arrahona torna a ficar-se en la lluita per l'ascens. El pròxim 17 de gener, els hones dirigits per Darío Martínez visitaran al Castelldefels per a continuar pel bon camí.

