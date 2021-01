Moren Josep Antoni Noya i Pedro Casado, arlequinats en l'època daurada

El Centre d'Esports està de dol per la mort de dos jugadors que de l'època daurada a Primera Divisió, els anys seixanta. Es tracta de Josep Antoni Noya i Pedro Casado, que van coincidir d'arlequinats la temporada 1966/67. Casado, defensa central madrileny, va arribar al Sabadell després d'una destacada trajectòria en el Reial Madrid, on va aconseguir 6 lligues, una Copa d'Europa, una Intercontinental i una Copa d'Espanya. De blanc va jugar 6 temporades a la màxima categoria, però en l'última sense protagonisme i això li va fer canviar d'aires. Va acceptar la proposta del Sabadell, jugant un total de 24 partits en dues temporades (66/67 i 67/68). Ha mort amb 83 anys i el Reial Madrid ha fet una nota de condolença per acomiadar-lo.

Josep Antoni Noya, nascut a Sant Pau d'Ordal, es va formar a la pedrera del Vilafranca i després d'un efímer pas pel Terrassa, va aterrar en el Centre d'Esports la temporada 64/65, sent peça clau en l'ascens a Primera Divisió amb 8 gols. Era un davanter de rasa, que aprofitava la seva gran potència física per barallar-se amb tota la defensa. A vegades feia rematades gairebé impossibles. Va mantenir el seu bon nivell els dos anys d'arlequinat a Primera Divisió, fent 9 i 6 gols en les seves dues temporades. Com a anècdota, la seva estrena golejadora a la màxima categoria es va convertir en un espectacular 'hat-trick' davant el Betis. Posteriorment va fitxar per l'At. Madrid, sense sort, i va acabar la seva carrera a les files del Granada. Ha mort als 81 anys.

