Xevi Tortolero: La moda com un estil de vida innegociable

Es defineix a si mateix com un enamorat i un apassionat de la moda. Xevi Tortolero (Manresa, 1971) ja voltava per la fàbrica tèxtil on treballava el seu avi i la seva mare quan era un nen petit. La roba sempre ha estat la seva perdició i no sortia de casa sense abans mirar-se al mirall i veure si el look que portava aquell dia era adient. De fet, quan la resta dels seus amics demanaven bicicletes als seus pares, el Xevi volia que la seva mare li regalés corbates. “Molta gent no entenia les meves aficions, però a mi m’encantaven”, diu.

Així i tot, admet que es preocupava per aspectes poc habituals en els infants, però indica que va ser molt feliç en aquesta etapa de la seva vida. Quan es va fer gran, Tortolero va decidir formar-se en Disseny i en Història de la Moda i va començar a treballar en diferents empreses tèxtils a Catalunya per agafar experiència. Això sí, després de viatjar per mots països europeus per agafar noves idees, va decidir llançar-se a la piscina i fundar Xeviot ara farà 20 anys.

En el seu inici, la firma estava pensada per vestir els treballadors d’empreses de cara a les imatges corporatives, però després va acabar sent una botiga de vestits d’home dirigida a tota la població. La primera botiga va ser creada a Sabadell (passeig de Manresa, núm. 32) i el Xevi explica que aquesta decisió va ser molt pensada. “Vam decidir venir a Sabadell per la seva gran tradició pel tèxtil durant el segle XX. Vaig pensar que era la ciutat ideal per engegar el projecte”, explica. Ara, la firma té dues botigues més: una a Barcelona i l’altra també a la ciutat vallesana (carrer de la Salut, 4). De fet, aquesta última botiga es diu Xeviot + i està especialitzada en talles especials.

Cada cop hi va més gent i, fins i tot, s’hi apropen persones d’arreu de Catalunya. Dit això, la pandèmia també ha afectat Xeviot, ja que els casaments s’han vist reduïts de forma dràstica, i també les vendes de vestits de nuvi. “Hem tingut sort que som una empresa gran i ens en sortirem. És una llàstima, perquè el febrer del 2020 anàvem a ritme rècord de vendes i teníem cada cop més clients”, assegura Tortolero.

Així i tot, el dissenyador ja té nous projectes al cap per a Xeviot, tot i la pandèmia. El seu objectiu és crear “un local exclusiu on Xeviot lideri tot allò que rodeja els casaments” amb l’objectiu de donar al client les màximes facilitats. En definitiva, pel Xevi, la moda sempre serà el pilar innegociable de la seva vida.

