Ens hem fet un fart de veure neu aquest cap de setmana... als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. A Sabadell, ni un floc. Però sí que ha fet molt de fred. De fet, l’Ajuntament havia activat el dispositiu per la baixada de temperatures d’aquests dies.

I en aquest context climatològic tan advers, en què les autoritats aconsellaven no sortir de casa, molts sabadellencs s’han trobat amb una circumstància insòlita a les seves llars: els talls de llum. No han estat pocs els afectats, unes 800 famílies s’han quedat sense subministrament elèctric. Endesa argumenta que aquests talls han estat causats per connexions fraudulentes de les xarxes. Excusatio non petita, accusatio manifesta. En aquests moments no hi ha cap excusa per deixar nou barris de la ciutat sense llum.

La mateixa companyia té mecanismes i eines per actuar contra aquestes pràctiques irregulars. I això no l’eximeix de responsabilitzar-se de tots aquests clients que paguen per tenir un servei de primera necessitat. A més, l’onada de fred ha coincidit amb un increment de tarifes elèctriques amb màxims històrics, als quals tots els clients haurem de fer front, malgrat el servei.

