La pandèmia obliga a suspendre la passada de Sant Antoni Abat

Aquest any no hi haurà passada de Sant Antoni Abat el 17 de gener. L’Ajuntament de Sabadell va confirmar ahir al D.S. que diumenge no hi haurà el principal acte de la celebració del patró dels animals, que tradicionalment recorre els carrers de la ciutat.

La situació de la pandèmia, amb la tercera onada a l’alça, desaconsella celebrar actes multitudinaris com aquest al carrer, en què l’aglomeració de persones podria propiciar els contagis del coronavirus. Tampoc hi ajuden les restriccions del Govern de la Generalitat, que limiten la mobilitat al mateix municipi, la qual cosa impediria que diferents carrosses arribessin des de fora a Sabadell per participar en la passada.

El consistori explica que sí que se celebraran la missa i el pa beneït, dues activitats que agrupen les dues colles de la ciutat, la Vella i la Nova.

Un centenar de cavalls

L’any passat, un centenar de cavalls van recórrer la ciutat des de l’Eix Macià fins a la cantonada de la Rambla amb la Gran Via, on es fa el gir de Cal Pané per fer mitja volta i enfilar de nou cap amunt. Tot plegat, per acabar el dia que tradicionalment comença amb la recollida de l’abanderat per part de les dues colles i la trobada i esmorzar a la seu de Sabadell Cultura, cantonada Ribot i Serra amb Josep Aparici (Creu Alta), on sol assistir l’alcalde i el regidor de Cultura.

