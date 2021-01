Les escoles arrenquen el trimestre pendents de l'augment de casos post-Nadal

Les classes s'han tornat a omplir. Malgrat el debat sobre la conveniència de posposar l'inici del segon trimestre, per evitar que es reprodueixin a les aules els possibles contagis dels àpats nadalencs, a partir d'aquest dilluns s'ha reprès el curs a Sabadell. Els equips directius encarrilen l'experiència dels darrers mesos per mantenir les escoles obertes, amb un índex de grups confinats baix i estable. La reobertura, però, es fa mirant de reüll la tercera onada.

La directora de l'Escola Enric Casassas, Diana Font, confia que aquest trimestre el mecanisme dels grups bombolla torni a funcionar. Encara que és positiva, com la majoria de professionals del món educatiu de la ciutat, reconeix que la incertesa epidemiològica de fora l'escola genera inquietud: "Estem a l'expectativa de què passarà, de les noves dades de contagis, perquè el panorama exterior és incert. Però arrenquem amb energies renovades i ganes de tirar endavant el trimestre". Amb l'arribada del fred, els centres hauran d'estar pendents del nou protocol de ventilació de les aules.

Durant el primer trimestre, la mitjana de centres educatius de Sabadell afectats per la Covid, amb algun grup confinat, va ser baix. Va ascendir fins al 3% després del primer mes, de setembre a octubre. A l'inici de novembre, amb l'augment de casos generalitzats a la ciutat, aquest percentatge es va duplicar, fins al 6%. Però en cap moment va ascendir gaire més, fins a desbordar-se, ni cap escola de la ciutat no va haver de confinar-se totalment.

"Les escoles sembla que mantinguin una vareta màgica al damunt dels nens, la baixa transmissibilitat dels nens ens aporta una certa tranquil·litat", apunta Cèsar Montorio, director de l'Escola del Sol. En aquest centre educatiu, en tot el primer trimestre només hi ha hagut un sol grup confinat. "Ha estat molt plàcid, amb poca incidència a nivell de casos", afegeix.

Han estat una minoria, gairebé anecdòtica, però hi ha hagut alguns pares que han preferit esperar a portar els nens a l'escola. "Un percentatge molt mínim, ha optat per quedar-se els nens a casa dos o tres dies més, a l'expectativa de com avança tot", explica Montorio. La majoria de famílies, però, estan més tranquil·les després d'un primer trimestre sense greus incidències: "Veient com de bé va anar el primer trimestre, han perdut la por", expressa Mireia Podolí, director de l'Escola Bressol Municipal de Can Puiggener.

Comencen les automostres

Aquest dilluns, hi havia centres educatius de Sabadell que esperaven rebre automostres perquè els equips docents i els treballadors poguessin sotmetre's a proves de detecció de la Covid. Alguns dels centres educatius són del sud de la ciutat.

El cribratge amb PCR es farà entre els 170.000 docents de 5.130 centres educatius del país, entre l'11 i el 29 de gener. Després, les automostres s'enviaran al laboratori.

