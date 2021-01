El Club torna a tenir ‘veu’ a la Federació

El president del Club Natació Sabadell Claudi Martí és nou membre de la Junta Directiva de la Reial Federació Espanyola de Natació encapçalada per Fernando Carpena. El càrrec que ocuparà Martí serà el de vocal, encarregant-se així de la comissió de clubs. Amb aquesta designació, l’entitat sabadellenca torna a tenir un representant al màxim estament estatal de la natació després de diversos anys sense ser-hi: “Que la RFEN ens hagi fet confiança per tornar a entrar a la Junta Directiva és un honor per nosaltres, però crec que no hi hauríem d’haver sortit mai. Som el club més gran d’Espanya i hem d’estar als llocs on es decideixen les coses importants, en aquest cas a la Federació Espanyola”, explica el president.

La bona sintonia entre la Federació i el Club, escenificada, per exemple, darrerament amb la celebració al Centre Can Llong de la Copa del Rei i Reina, i de les Supercopes d’Espanya, ha d’ajudar al Club a “intentar influir amb les nostres idees i aportar tota la nostra experiència tant en la gestió com en el model esportiu que ja fa temps estem implementant”, detalla.

Marxa Fenoy i arriba Martino

La sorprenent retirada prematura del jove waterpolista de 23 anys de l’Astralpool, Borja Fenoy per “un projecte de vida que no pot rebutjar”, ha obligat al director de l’àrea esportiva Xavi Balaguer i el tècnic Quim Colet a buscar un recanvi de garanties per afrontar les diverses competicions on el Club està present. Tot fa indicar que des de l’entitat sabadellenca s’optarà per recuperar el jugador argentí Guido Martino, que ja va estar a les ordres de Colet la temporada passada.

