El petit comerç es prepara per llançar-se al ‘marketplace’

Serà com un Amazon, però amb tots els avantatges de la proximitat. El petit comerç de Sabadell es prepara per fer el salt a Cliccat, una aplicació de marketplace associatiu que es posarà en marxa a Sabadell durant el primer trimestre d’aquest any. Es tracta de la solució que el petit comerç vol donar a l’eclosió dels grans gegants del comerç electrònic i és un aplicatiu fet a mida per al petit comerç i l’artesania de proximitat. “És una plataforma que combina l’on-line i l’off-line”, assegura Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre i president de la Comissió de Comerç de la Cambra.

Segons avancen les associacions de comerciants de la ciutat, s’espera que hi hagi “molta adhesió” i participació dels establiments. Ara per ara, ja hi ha una prova pilot funcionant i s’han iniciat les formacions especialitzades entre els botiguers.

Com funciona?

Cliccat és una plataforma de compra electrònica que ja funciona a Catalunya. L’app s’ha dissenyat com un nou canal de vendes especialitzat i adaptat al comerç local. Serà l’aparador digital del comerç sabadellenc, una única plataforma de venda en què es trobaran els productes catalogats segons la botiga en qüestió i la tipologia de compra. L’usuari no només podrà escollir el producte, sinó també la botiga on comprar-lo.

D’altra banda, es podrà optar per recollir a la mateixa botiga o rebre la comanda a casa. El nou projecte també utilitzarà les xarxes socials com a canals de difusió dels productes. Per això, s’han programat activitats formatives especialitzades en l’ús de les xarxes socials per fomentar les vendes on-line. “Veiem que Amazon és un model que funciona. Per què no sumar esforços i crear la nostra pròpia plataforma?”, comenta Josep Balasch, de l’Eix Comerç Creu.

Una tendència a l’alça

I és que es tracta de la constatació del canvi de tendència en la nostra forma d’entendre el comerç i que s’ha evidenciat amb la pandèmia de la Covid-19 i el confinament domiciliari. La facturació del comerç electrònic a l’Estat va augmentar un 0,2% interanual en el segon trimestre del 2020 i va superar els 12.000 milions d’euros, segons la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

Els sectors d’activitat amb més ingressos van ser els de peces de roba, amb un 9,4% de la facturació total; la subscripció a canals de televisió, amb un 4,5%; i els hipermercats, supermercats i botigues d’alimentació, amb un 4,1%. En el segon trimestre es van registrar més de 244 milions de transaccions, un 15,6% més. Els webs de comerç electrònic d’Espanya van representar el 40,6% dels ingressos, mentre que el 59,4% restant corresponia a compres fetes a pàgines de comerç electrònic a l’exterior.

