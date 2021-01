Referent de l’art neoclàssic

Al Centre de Sabadell hi ha una gran varietat d’edificis de diferents estils i èpoques –protegits–, com el de la plaça de l’Àngel cantonada amb la via de Massagué, als baixos del qual hi havia hagut la històrica Casa Guillermo. Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres pisos més que sempre havia cridat l’atenció del sabadellenc Xavier Gómez Busquets per la seva arquitectura neoclàssica, però mai l’havia fotografiat.

Gómez, que ha estudiat Arts gràfiques i il·lustració, el va fotografiar el dilluns passat perquè volia immortalitzar aquest edifici, sobre el qual es desfà en elogis, ja que el considera “bonic, harmònic, estètic, ben dissenyat i atractiu”. A més, va capturar la imatge en un dia esplèndid, amb el cel serè i assolellat, plenament hivernal, però que en realitat és com més li agrada que estigui per fer fotos. “L’hivern és molt fotogènic”, manifesta, perquè el sol no està a una gran alçada i això facilita que hi hagi més contrastos, a diferència de la primavera o, sobretot, l’estiu, quan tots els elements queden molt il·luminats i no hi ha aquest contrast.

L’autor de la fotografia la va fer amb la càmera del seu mòbil, que li permet fer fotos de “bona qualitat” en mode manual, tot i que admet que no pot fer certes coses que només aconsegueix amb la càmera professional. Gómez és un enamorat de la natura i l’arquitectura, les dues principals temàtiques de les seves fotografies. De Sabadell contínuament fotografia els edificis històrics, i el seu preferit és el que va acollir l’Escola Industrial d’Arts i Oficis, l’antiga biblioteca de Caixa Sabadell al carrer de l’Escola Industrial i obra de Jeroni Martorell. Gómez el considera un edifici “preciós”, una icona del Modernisme, l’art noveau, com li agrada referir-s’hi, que és com es coneixia aquesta època a la capital cultural de principi del segle XIX, a París.

Publicitat