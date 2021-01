El volei del Club Natació Sabadell vol mantenir el seu gran nivell aquest 2021

El voleibol torna amb un doble plat fort aquest cap de setmana al pavelló de Les Naus. Els dos conjunts sèniors del Club Natació Sabadell tenen com a objectiu mantenir el gran nivell i continuar en els llocs de privilegi de la taula. El masculí de Jordi Fernàndez és líder invicte del seu grup i aquest dissabte (16 h) tindrà una bona prova de foc en el derbi vallesà davant el CV Barberà. Tot i que els nedadors surten com a favorits, no es poden refiar d'un equip que sempre crea moltes dificultats. L'al·licient de guanyar al primer classificat sempre és una motivació especial.

Per la seva banda, l'equip femení també juga a casa, diumenge (14 h), amb la idea de treure's l'espina de l'última i primera derrota de la temporada contra el FC Barcelona. Tampoc ho tindran fàcil les noies d'Hugo Gotuzzo perquè el seu rival, el Garden Hotels Mallorca Voley, té un gran potencial i encara aspira a lluitar per les places d'accés a la fase d'ascens. Un duel molt complicat per les nedadores.

Handbol: tots de visitant

Els tres conjunts sabadellencs de categoria estatal juguen fora. La Primera Nacional reprèn el calendari de competició amb els partits de l'última jornada de la primera volta entre els quals destaca l'enfrontament Esplugues-Sant Quirze, els dos equips que comparteixen el lideratge del grup. L'OAR Gràcia es desplaçarà diumenge a Montcada per trobar-se amb La Salle, un dels rivals directes que és dos punts per sobre a la classificació gràcies a la victòria de dimecres a Banyoles en partit que s'havia ajornat (25-26). En aquest sentit s'està en espera de la decisió federativa per la renúncia del Palautordera a jugar el passat dimarts contra el Gràcia, que li va fer costat, per risc d'algun positiu en la plantilla, positiu que es va confirmar.

S'espera, doncs, una confrontació renyida al pavelló Miquel Poblet a partir de les 12.30 hores. Tots dos sortiran amb la intenció de fer un pas endavant que els alleugi en la seva situació, de moment no complicada, però que demana esforç i encert per deixar el més enrera possible la zona de perill.

En categoria femenina el grup C de la Divisió Plata inicia la segona volta amb dos partits ajornats i cinc encara pendents de la primera. El conjunt gracienc té cita aquesta tarda (18.15 h) al pavelló Salvador Gimeno on el Sant Joan Despí l'espera en un comodíssim 6è lloc. Es traca d'un rival exigent que obligarà el Gràcia a ser competitiu per poder tenir opcions a un resultat positiu i poder mantenir-se fora de les posicions de descens.

Futbol sala

Tret de sortida a la segona volta. Aquesta tarda, Escola Pia i Club Natació Sabadell s'enfronten a Gasifred Ibiza i Salou, respectivament. Els primers a obrir foc seran els de Can Colapi davant els illencs (16 h) al pavelló del carrer de Garcilaso. Un duel directe clau per mantenir el contacte amb les primeres posicions. Els eivissencs, quarts amb un punt més que l'equip de Pedro Donoso, només han encaixat dues derrotes. Una d'elles, precisament, davant els sabadellencs en la jornada inaugural (2-3). Avui, però, arribaran amb diverses cares noves, fet que dificultarà encara més el repte d'aconseguir la victòria.

Dues hores més tard, i també a Sabadell –pavelló del Nord–, el líder Club Natació rebrà (18 h) el Salou, cuer amb tan sols quatre punts, vint menys que els de Borja Burgos. Qualsevol cosa que no sigui sumar els tres punts serà una sorpresa i un daltabaix important si es té present els duels directes que hi haurà aquesta jornada. Els quatre perseguidors més directes dels nedadors s'enfronten entre ells i és per això que sumar la novena victòria de la temporada podria valdre mig bitllet per a la segona fase de la competició.

Suspès el Sabadell-Nàstic juvenil

En l'àmbit futbolístic, ha quedat ajornat un dels partits estrella de la jornada, el que havia d'enfrontar el Sabadell i el líder Gimnàstic Tarragona a Olímpia en la Divisió d'Honor juvenil. El cas positiu a la plantilla arlequinada de la setmana passada s'hi ha sumat un altre aquesta i això va endarrerir la tornada dels entrenaments del conjunt de Miki Lladó. Davant aquesta perspectiva, es va demanar la suspensió i la Federació Espanyola va accedir. Ara ja tindran dos partits pendents.

En canvi, sí que es jugarà el Mercantil-Girona a Arraona-Merinals, de Lliga Nacional, diumenge a les 12 hores. El conjunt gironí és el líder del grup encara que fora de casa sembla baixar les seves prestacions, la qual cosa intentarà aprofitar l'equip de Juanjo Beltran per fer bo l'agredolç empat de la passada jornada a Manlleu (0-0) sumant els tres punts per acostar-se a la zona de privilegi.

