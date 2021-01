L'AMPA Enric Casassas se suma a la Revolta Escolar per reclamar un entorn més segur

L'AMPA Enric Casassas ha reclamat de nou aquest divendres un entorn segur a la seva escola. La protesta forma part de la Revolta Escolar, un conjunt de reivindicacions de més de 35 agrupacions familiars de tot Catalunya que promouen talls de carrer davant l'escola per reclamar una major pacificació i seguretat als entorns escolars, juntament amb menys soroll o contaminació.

Des del carrer de les Paus, on se situa l'Enric Casassas, pares, mares i alumnes han mostrat cartells amb missatges com "més espai segur" o un símbol que prohibeix el pas dels cotxes. Alguns manifestants vestien armilles grogues com a tret distintiu.

Precisament, l'escola Enric Casassas és una de les de Sabadell que té part de l'entorn pacificat des de finals del 2019. En aquest cas, es va fer una transformació per convertir el carrer de les Paus a plataforma única, deixant al mateix nivell tota la secció de la via, amb la qual cosa es va millorar l’accessibilitat i la mobilitat. Des d'aleshores només hi poden circular vehicles d’emergències, de serveis de manteniment i veïns.

L'AMPA de l'Escola Samuntada ja ha anunciat que també se sumarà a la pròxima convocatòria d'aquestes protestes, prevista pel divendres 29 de gener. La iniciativa Protegim-nos, que també promou els camins escolars segurs, també dona suport a la iniciativa.

