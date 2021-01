L’aposta pel bé comú de Raül Romeva, a la presentació del seu nou llibre a Sabadell

La Llar del Llibre ha acollit aquest divendres al vespre la presentació del títol Ubuntu: La república del bé comú (Angle Editorial, 2020), escrit des de la presó de Lledoners per Raül Romeva. L’acte ha comptat amb la participació de l’eurodiputada i parella de l’autor, Diana Riba, el delegat del Govern a la província de Barcelona, Juli Fernàndez, i la regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona Elisenda Alamany.

Riba ha explicat que Ubuntu fa referència al conte d’un antropòleg que posa un exemple en què va oferir un plat de dolços als nens d’una tribu africana que es quedaria el primer que hi arribés. Però per la seva sorpresa, els infants es van agafar de la mà formant un cercle i tots alhora van córrer cap als dolços i van cridar ‘Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu’ abans de repartir-se’ls. En paraules de l’eurodiputada, el llibre desgrana tot un seguit de conceptes que van des del bé comú a l’ecologisme, el feminisme o la cooperació “perquè entenguem que és important que el veí estigui bé perquè jo ho estigui”.

D’aquest llibre també se’n poden extreure molts fils, tal com ha subratllat Fernàndez, que permeten “aprofundir en les diferents vies que apunta el Raül”. Per la seva part Alamany ha destacat que el llibre parla de país i de futur més que de partit. En concret, Romeva dibuixa una majoria de qüestions possibles en benefici del bé comú com el dret a decidir, contra la corrupció i els privilegis de la monarquia, a favor de les polítiques progressistes i de no sortir d’aquesta crisi igual que la del 2008. Segons ha transmès la regidora, en aquest sentit l’aposta de Raül Romeva passa per la persistència, el bon govern i polítiques progressistes, sempre amb un peu al present que respongui a les necessitats del moment i dibuixant el futur on es vol arribar.

Publicitat