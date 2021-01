Néstor Querol es trenca i estarà entre tres i quatres mesos de baixa

Males notícies pel Sabadell i, sobretot, per Néstor Querol. El castellonenc es va trencar contra el Lugo. Les proves realitzades a les últimes hores revelen, segons els serveis mèdics del club, el trencament del lligament col·lateral intern del genoll dret i això significa entre tres i quatre mesos de baixa, segons l'evolució de la recuperació. La lesió es va produir en el partit de la passada jornada davant el conjunt gallec. De fet, va acabar la primera part amb molèsties, però va poder continuar a la represa fins que el genoll va dir prou i va ser substituir per Juan Hernández.

No es pensava que fos, però, un problema tan greu. El dimecres no va aparèixer per les instal·lacions de Sant Oleguer i avui s'han confirmat els pitjors pronòstics. El club no es planteja la possibilitat de donar-li la baixa federativa perquè el període de recuperació no arriba a ser de llarga daurada. D'altra banda, s'entén que si s'escurcen el terminis de recuperació, Néstor encara podria jugar en el tram final de la temporada, que acaba el 30 de maig. El que sí que pot accelerar és la contractació d'un jugador de tall més ofensiu en aquest mercat d'hivern aprofitant la fitxa lliure que disposa el club.

Un nou contratemps per Antonio Hidalgo abans de començar la segona volta. Cal recordar que ara mateix tres jugadors treballen al marge del grup per diversos problemes. Aleix Coch va haver de ser substituït pel jove Chadi Riad els últims minuts contra el Lugo i Pedro Capó no va entrar a la convocatòria també amb molèsties musculars mentre Adri Cuevas està en procés de recuperació del seu esquinç de turmell. El fet de no jugar partit de lliga aquest cap de setmana ofereix més marge, pensant en el duel del dia 24 a Almeria, on no podrà jugar el central Juan Ibiza, en aquest cas per la clàusula de la por que va incloure el club andalús en el contracte de cessió. Per això seria molt important que Aleix Coch i Pedro Capó estiguessin a disposició d'Antonio Hidalgo. Adri Cuevas sembla gairebé impossible.

