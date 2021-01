ENQUESTA: L’economia, preocupació principal dels sabadellencs

S’ha d’afrontar la crisi sanitària, però sobretot abordar les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Un de cada quatre sabadellencs (26%) considera que l’economia ha de ser la prioritat principal en la resposta de l’Ajuntament a la pandèmia, segons una enquesta de Gesop encarregada pel PSC a què ha accedit el Diari. Mesures per a la reactivació de l’economia, els ajuts per a les empreses i al petit comerç i el foment de l’ocupació es troben entre les peticions cabdals dels veïns.

El sondeig –realitzat a 600 sabadellencs entre el 5 i 8 d’octubre– indica fins a quin punt el coronavirus ha condicionat tots els aspectes de les seves vides (i també les seves preocupacions). L’economia i l’ocupació, entre elles, davant d’un context advers: l’any 2020 va tancar amb la pujada de l’atur més important de l’última dècada a Sabadell (+21,5%). 15.063 veïns aturats, 2.205 més que abans de la Covid. Fins al novembre, quasi 3.000 empreses havien realitzat un ERTO, que van afectar 19.735 treballadors.

A banda de donar una resposta a la crisi econòmica, la ciutadania considera que l’Ajuntament ha de respondre a les dues altres crisis: la sanitària i la social. Un 22,1% aposta per polítiques de salut pública –destaca la millora del sistema sanitari–, mentre que un 20% demana ajudes socials com a resposta a l’augment dels casos de vulnerabilitat: ja en la primera onada de la pandèmia (abril-juliol), el nombre d’usuaris als serveis socials de l’Ajuntament havia augmentat un 24,4% respecte abans de la pandèmia, segons dades del mateix govern municipal.

En aquest sentit, pràcticament la meitat dels sabadellencs demana mesures relacionades amb l’estat del benestar: a banda de la salut, també destaquen l’educació, l’habitatge i els serveis socials.

L’espai públic, en segon terme

Per contra, l’espai públic i la mobilitat –que han centrat gran part de les accions dels governs municipals– no es consideren cabdals. La neteja dels espais públics (3,4% de les respostes), la millora de la mobilitat (4,1%) i l’augment de l’oferta d’espais a l’aire lliure (1,1%) queden molt per sota d’altres afers, com la creació d’ocupació (12,1%), l’augment de les ajudes socials (12%) o la vigilància de les mesures relacionades amb la Covid (7%), per exemple.

La crisi sanitària no ha generat més inseguretat. La caiguda de la delinqüència d’un 30% –acumulat des de l’inici de la crisi sanitària, segons les dades de Mossos– també s’evidencia en els resultats dels sondeigs. Tot i el repunt en les ocupacions il·legals arran de la crisi sanitària, són pocs (3,1%) els que consideren que la prioritat ha de ser vigilar les usurpacions d’immobles o els que creuen que cal augmentar la vigilància policial (1,3%). Una mostra més que les preocupacions han canviat en poc temps.

Aprovació àmplia de la gestió del govern municipal (70,2%)

La tasca del govern municipal davant de la Covid-19 rep l’aprovació de set de cada deu sabadellencs (70,2%), segons una enquesta de Gesop encarregada pel PSC. La ciutadania dona suport a la gestió davant de la pandèmia i només una minoria (15%) la suspèn. L’executiu liderat per Marta Farrés passa el tall tant d’homes com de dones i en tots els grups d’edat. No obstant això, hi ha diferències destacables: un de cada quatre menors de 30 anys (25,2%) suspèn el govern. Els joves són, doncs, els més crítics.

La gestió del govern municipal –conformat per PSC i Podem– té una aprovació molt generalitzada entre els votants socialistes (77,4%) i podemistes (80,5%), però també els de Cs (81,5%). Ara bé, els veïns que van optar per una opció independentista a les eleccions municipals del 2019 també donen suport a les mesures empreses per l’executiu amb la Covid: el 71,4% dels votants d’ERC i un 61,8% dels de la Crida l’aproven. Aquells que donen menys suport al govern sociopodemista són els votants de Junts per Sabadell (50,4%). Els resultats per districtes són força similars, amb l'aprovació màxima als barris del Sud (77,6%) i la més baixa als barris cèntrics (65,2%).

