El teu defensor: “Al cementiri hi ha unes goteres enormes”

Esther Cereceda reclama que es reparin unes humitats de la zona de Sant Salvador del Cementiri de Sabadell.

"Demanem que es reparin les goteres"

Des del novembre de l’any 2019, Esther Cereceda està denunciant de diverses formes l’estat dels columbaris de la zona de Sant Salvador del cementiri de Sabadell. “Fa temps que reclamo que es reparin unes enormes i persistents goteres a aquesta zona del cementiri vell”, assegura la nostra lectora. Segons el seu relat, la primera resposta va ser negar que hi haguessin goteres i després van dir que ho arreglarien més endavant. Però l’Esther hi insisteix: “Les goteres ja s’estan colant entre els columbaris, fet que dona una imatge més que irresponsable i de deixadesa total”.

A banda, destaca que es van realitzar uns forats al sostre i s’han quedat intactes. “Hem d’esperar que hi hagi alguna desgràcia perquè ho arreglin? Per què serveix la quota anual que paguem?”, critica Cereceda, que assegura que ha estat molt insistent i no s’ha donat cap resposta efectiva. En aquest sentit, ha contactat amb el D.S. per reclamar una actuació a l’organisme competent i conèixer en quin punt es troba la seva reclamació.

L’Ajuntament ja està fent un seguiment tècnic

El teu defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, que sosté que ja està posant fil a l’agulla per solucionar les goteres d’aquesta zona. Segons afirmen fonts municipals, se n’està fent el seguiment tècnic per esbrinar el seu origen i, aleshores, reparar-ho. “L’antiguitat i les característiques constructives dels columbaris fa que sigui complexa tant la seva localització com la seva reparació”, s’excusa l’Ajuntament.

Així, exposen que l’any 2014 es va engegar una campanya de revisió i reparació de les cobertes dels nínxols i columbaris del cementiri vell. I que una de les intervencions més importants es va efectuar als columbaris de Sant Salvador. Però ara, reconeixen, ha aparegut una altra gotera. Els forats als quals es refereix l’Esther, segons l’Ajuntament de Sabadell, formen part del procés d’estudi del problema. En tot cas, el consistori assegura que l’estat actual “no suposa cap mena de risc” per a la seguretat de les persones i que els serveis tècnics ja hi estan treballant per resoldre la situació al més aviat possible.

