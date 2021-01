L'OAR Gràcia encadena la seva setena jornada sense puntuar

Tampoc. L'OAR Gràcia no se'n surt. A Montcada tampoc no ha pogut acabar amb la dinàmica negativa i ja són set les jornades que arrossega sense puntuar. La victòria contra el Granollers el 31 d'octubre va marcar un abans i un després per a l'equip de Gerard Gomis. Des d'aleshores el joc dels verd-i-blancs no ha trobat el necessari equilibri i mostra una preocupant irregularitat. Això fa que sigui vulnerable davant qualsevol rival que apliqui una mica més d'intensitat, fermesa i encert, com ha succeït al pavelló Miquel Poblet on La Salle ha aconseguit els punts amb justícia.

La inspiració ha trigat a fer-se veure (3-2 al minut 10), però després l'enfrontament s'ha animat per l'intercanvi de gols en què el conjunt local ha tret més profit de les ocasions per obtenir una bona renda (16-12 al descans). També la segona part ha anat passant el temps amb alternança de gols en una porteria i l'altra. La Salle ha mantingut l'avantatge i no ha patit gens, en part perquè el Gràcia no només ha malbaratat l'ocasió d'acostar-se durant la doble exclusió en l'equip montcadenc sinó que ha encaixat el gol del 22-17.

Les intervencions del porter Ricard Presas han estat una altra de les claus de la derrota verd-i-blanca. A còpia de frustrar un bon grapat d'oportunitats, ha aconseguit que de mica en mica el Gràcia minvés anímicament perquè veia a venir que no podria posar remei als mals (31-26). I la pròxima setmana, derbi davant el Terrassa.

El femení sense gol

Desfeta del femení gracienc Sant Joan Despí (27-13) en un dels pitjors partits de la temporada. La manca d'efectivitat en les possessions, un dels mals que evidencia, en aquesta ocasió no només ha estat desesperant pels habituals i repetitius detalls contraris als seus interessos, sinó que ha acabat incidint en l'estat anímic de les jugadores, entregades i dominades per un rival que ha obtingut el significatiu parcial 10-2 en el darrer quart d'hora.

Ben diferents els primers quinze minuts de joc, més lluitats, igualats i engrescadors per a un Gràcia necessitat de punts (8-6), però que de cop i volta ha deixat de ser competitiu (només 7 gols en els restants 45 minuts) i ha obert les portes de la victòria al Sant Joan, que molt més centrat, precís i eficaç ha tingut la feina pràcticament enllestida al descans (13-7). L'únic aspecte positiu és que el Gràcia es manté fora del descens perquè Almassora i Lleidatana també han perdut a camp contrari oferint, això sí, més resistència.

Publicitat