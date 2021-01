VÍDEO: Ibai Llanos es planteja comprar el CE Sabadell

Com seria el CE Sabadell si el comprés Ibai Llanos, probablement la persona del sector de l’entreteniment més famosa entre els adolescents del país? No ens ho hem d’imaginar, ens ho explica ell en un vídeo del seu canal de la plataforma Twitch, on el segueixen gairebé 5 milions de persones.

“En el meu equip, hi hauria tres brasilers. I si en trobo un que dugui rastes i sigui carismàtic, seria titular segur”, diu entre rialles Ibai, premiat per Esports Awards com a millor streamer del món durant el 2020, com a creador de continguts en línia. Per fer-nos una idea del seu impacte: la seva retransmissió per internet de les campanades de Cap d’Any, seguida per mig milió de persones, va tenir més audiència que cadenes convencionals com La Sexta o Cuatro.

En el vídeo, gravat dijous passat, conjectura acompanyat d’un altre comentarista i amic, Reven, la possibilitat de comprar un club de futbol humil i pujar-lo a Primera Divisió. El primer que apareix a la conversa és el Múrcia, però el descarten perquè diuen que busquen un club que els caigui més a prop, que sigui fàcil anar-lo a veure. I el Sant Cugat? També descartat: “Coi, a mi no em motiva. El veig de pijos i rics”, exagera Ibai.

Descarten el Terrassa, el Girona, el Figueres i, aleshores, apareix a la conversa el CE Sabadell, citat pel mateix Llanos, qui repregunta amb interès creixent, des de la seva nova mansió, ubicada a Barcelona: “A quant ens queda Sabadell? A 20 minutets? Ens queda molt a prop”.

I, atenció! Un dia després de posar a sobre la taula la possibilitat de comprar el Sabadell, Ibai Llanos és vist passejant per la Rambla, dissabte. No és broma. A conseqüència de la visita, les xarxes socials bullen d’usuaris que es pregunten què fa a la ciutat. Podria ser que negociés la compra del CE Sabadell? La imatge d’Esteve Calzada i Ibai Llanos, l’un al costat de l’altre a la llotja de la Nova Creu Alta, és força estrambòtica. Però coses més rares s’han vist en el món del futbol.

“Els jugadors del meu equip serien Mecs de la rue (Nois de carrer) i escoltarien Morad”, diu.Reven hi posa cullerada: “T’imagines el Sabadell amb tots els jugadors brasilers?”, insisteix. Expliquen que serien presidents populars: “Aniríem els dos amb xandall als partits. I seríem polèmics amb altres presidents, si són explotadors o uns pocavergonyes”, s’imagina l’Ibai, abans d’esclafir a riure.

I encara continua: “Aniríem al bar del poble a menjar llenties amb xoriço. Les àvies ens aplaudirien”. Però no serà possible: “El Sabadell és massa bo”, descarta l’streamer. El pressupost que tenen per a la idea de bomber és més ajustat: “S’ha de comprar un equip de 5a Divisió”, suggereix. I això que l’Ibai és l’usuari de Twitch de parla espanyola més ben pagat, i el tercer del món. S’especula que guanya al voltant d’un milió i mig d’euros a l’any, només d’aquesta plataforma. I encara queda més descartat ser jugadors del Sabadell, tal com diu Ibai al seu company: “Quina pena no poder jugar a futbol. Jo soc gordo i tu... Tu ets manco”.

