Responsabilitat, ara o mai

No hem sortit de la tercera onada i ja hi ha alguns experts que n’assenyalen una quarta després de Setmana Santa. Els casos de coronavirus han augmentat a Sabadell després de festes, en la línia de tot Catalunya i de l’Estat. Hi ha molts motius per preocupar-se.

Com assenyalen els epidemiòlegs, no són les dades idònies: en els últims 14 dies, s’han detectat 627 positius per cada 100.000 habitants, pràcticament el doble que abans de les vacances de Nadal. La detecció dels casos és molt més àgil i ara es fan moltes més proves que a l’inici de la pandèmia.

En aquests moments d’incertesa, no podem llegir les dades sense fer una mirada amb perspectiva. A hores d’ara, hi ha un terç (28,5%) dels pacients ingressats a l’hospital Parc Taulí del pic de l’abril del 2020. Estem parlant de 180 persones hospitalitzades, molt lluny de les 631 del 3 d’abril, la pitjor jornada viscuda de la pandèmia a l’hospital sabadellenc.

Hi ha motius per estar inquiets, i és clar que cal dur a terme mesures per contenir la pandèmia abans que es descontroli. Sabadell ja ha pagat prou en l’àmbit sanitari, social i econòmic. Siguem tots responsables, som a temps d’evitar situacions passades.

