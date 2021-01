Una sentència obliga l'Ajuntament de Cerdanyola a fer indefinits sis treballadors

El Jutjat Social número 1 de Sabadell obliga l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a fer indefinits no fixes sis treballadors del consistori. Segons informa el sindicat CNT, es tracta d'empleats del centre de formació de Can Serraparera que acumulen entre set i onze anys encadenant diversos contractes temporals.

Per aquest motiu, van interposar una demanda el 18 de juliol de 2019. En la sentència es reconeix, a més, l'antiguitat d'aquests treballadors, que a partir d'ara hauran de ser considerats com a indefinits no fixos. El mateix text determina que es tracta de tècnics superiors, i no de categoria mitja, com establia el consistori, rebaixant la categoria i, de retruc, els seus salaris. La sentència no és ferma i es pot recórrer.

