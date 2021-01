Cedeixen la victòria de forma inexplicable

L’inici de la segona volta de la primera fase de la Segona Divisió B no va començar com haurien desitjat Escola Pia i Club Natació Sabadell. Dues derrotes totalment inesperades per la manera com es van produir que redueixen el marge d’error de cara a classificar-se entre els quatre primers.

Els de Can Colapi rebien l’UD Ibiza Gasifred, un rival directe, que arribava a Sabadell amb només dues derrotes. Uns registres que no van intimidar els de Pedro Donoso, ans al contrari, que fent gala d’una gran efectivitat i pressió a camp contrari, els va permetre desactivar els eivissencs. Vint minuts de recital sabadellenc van situar un contundent 4 a 0 amb gols de Santi Sardà, Arnau Graell (2) i Lenny Ramos. Res podia fer pensar el que acabaria succeint al segon temps després d’una de les millors primeres meitats de l’equip d’enguany. Però per sorpresa, el guió del partit va canviar com un mitjó. Ni els cinc gols de renda (5-0) van servir de coixí per evitar l’exhibició rival amb la tàctica del porter-jugador, ja mostrada en el partit de la primera volta, però que de poc va servir per tornar a evitar-ho. Charly, amb cinc dianes, es va erigir en el líder d’un equip que, tot i exposar-se al risc de jugar sense porter, va ser capaç d’assaltar el pavelló del carrer de Garcilaso amb un contundent parcial de 0 a 7 davant la incredulitat dels jugadors de l’Escola Pia.

No menys inesperat i sorprenent va ser la derrota del líder Club Natació Sabadell davant el cuer Salou. Els nedadors, que no van poder comptar amb el tècnic Borja Burgos per motius personals, sempre van anar a remolc i mai van trobar la fluïdesa en el joc d’atac. Els salouencs, amb un Pavel decisiu, autor de dues dianes, van ser més intensos i efectius al llarg dels 40 minuts. Tot i tenir diverses oportunitats per esgarrapar algun punt, amb diverses ocasions de Pipa i Pep Font, la falta de contundència en defensa en el tram final va donar ales a un conjunt que tan sols havia sumat quatre punts fins al diumenge passat. Tot i la derrota, el Club Natació continua mantenint el lideratge amb tres punts de marge.

