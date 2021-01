"Haurem de jugar al límit i sumar més punts a la segona volta per salvar-nos"

En una entrevista en exclusiva concedida al Diari de Sabadell, el tècnic del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, fa balanç de la primera volta, reflexiona sense embuts sobre diversos temes personals i explica les claus per aconseguir la permanència a Segona Divisió A en la segona volta que s'inicia aquest pròxim diumenge a Almeria.

Posaria un suficient als 20 punts de la primera volta? No sé quina nota posaria, el que sí que tinc clar és que a la segona hem de millorar aquests números per mantenir-nos a la categoria.

Periodistes de diversos mitjans consultats pel D.S. treien una conclusió: equip competitiu i falta de contundència. Hi està d’acord? Penso que hem guanyat solidesa i consistència amb el pas de les jornades, però estic d’acord que en algunes situacions cal ser més contundents i resolutius a les àrees. A vegades pots parlar de mala sort, però el millor exemple és l’últim partit contra el Lugo. El podíem haver matat molt abans i ens marquen de penal quan falten 30 segons per acabar. Això és el que hem de millorar.

Deixant al marge una pretemporada atípica, va ser el calendari inicial el pitjor enemic del Sabadell? Va haver-hi molts condicionants. No vam poder fer la millor preparació. Alguns jugadors van acusar els efectes del coronavirus i va costar tenir tota la plantilla en condicions. D’altra banda, és cert que els rivals van ser, com s’ha demostrat, els més forts de la categoria. Tot i això, crec que el Sabadell va competir sempre.

Quin va ser el hàndicap principal? El gruix de la plantilla tenia la idea i el sistema agafat de l’any passat, però els nouvinguts necessitaven temps per assimilar els conceptes. En alguns casos els demanaves jugar d’una manera molt diferent i això costa una mica.

Després del ‘0 de 15’ inicial, què li passa pel cap a un entrenador? Va pensar en algun moment delicat a posar el càrrec a disposició del club? Mai. Tots els que em coneixen una mica saben que soc un lluitador. Hi va haver moments molt complicats que van generar dubtes, és inevitable. Dones moltes voltes a tot. Però havíem de seguir amb el que estàvem fent. Si una cosa bona tenen les derrotes, és que pots analitzar al detall les situacions que s’han de millorar. Així ho vam fer. M’agrada parlar amb el grup i també soc de fer-ho de manera individual amb els futbolistes, fins i tot a través del vídeo.

Dels 7 equips que es troben a la zona baixa, només el Sabadell ha mantingut el tècnic. Com ho interpreta? Tot s’ha de posar en un context i el meu és molt determinat. Vaig arribar en una situació molt delicada i vam poder evitar un descens a Tercera Divisió que hauria estat traumàtic. Després, l’ascens a Segona A que probablement ningú podia imaginar-se a principi de temporada. Això et dona un bagatge. D’altra banda, el president, el director esportiu i tot el club creuen en una idea i tenen paciència. Tots teníem clar que el Sabadell es trobaria en una situació semblant a l’actual. Ho interpreto com un símbol d’estabilitat que permet fer créixer l’equip.

Es podia caure en la temptació de canviar de sistema. Hidalgo no ho ha fet. Recordo que tu em vas preguntar després de la derrota contra el Castelló a la primera jornada de la temporada passada si em plantejaria un canvi de sistema. No es tracta d’això, sinó de fer millores, ajustos i, sobretot, creure en una manera de jugar. Després hi pot haver matisos durant un partit. Pots canviar de sistema, però no d’idea, perquè això seria com trair-me a mi mateix.

El Sabadell suma cinc jornades sense perdre, però ara empata més. És un pas més d’ofici? D’ençà que estic al Sabadell no hem empatat gaires partits, però en aquesta categoria sumar sempre és important. No perdre reforça la nostra idea. Es nota una altra olor al vestidor, veus una altra cara entre els jugadors. L’equip ha millorat i ha crescut, a vegades a força de cops durs als últims minuts, però encara hem d’aprendre moltes coses. Trobo a faltar els dos punts del Lugo.

En els últims partits de la primera volta va agafar forma un onze amb més peces fixes. Serà la tònica a partir d’ara? Partia amb una plantilla àmplia i amb la gran quantitat de partits seguits, havíem de gestionar esforços. Ara la situació canvia i és bo trobar una certa continuïtat perquè també dona estabilitat. Però jo sempre compto amb tothom.

En ple mercat d’hivern, de moment ha arribat Álvaro Vázquez. Què pot aportar? Buscàvem una peça més per a l’atac i ens pot aportar més dinamisme als espais, entre línies i també és un futbolista amb bona arribada i gol. Més fitxatges? Es tracta d’encertar i no sempre pots portar els jugadors que voldries, però l’objectiu és millorar el que ja tenim.

De la seva última etapa de jugador al Sabadell i l’actual, ha trobat moltes diferències a la categoria? Moltíssimes. No m’ho imaginava així. És molt més competitiva i amb un grau d’exigència física molt superior. També ens trobem equips d’un altíssim nivell, com poden ser l’Espanyol, Leganés, Mallorca, Almeria... Autèntics equips de Primera que juguen a Segona Divisió.

Sempre es parla dels 50 punts com a xifra màgica per a la permanència. També ho veu així Antonio Hidalgo? No es pot dir segur, però tinc clar que els equips de sota sumaran més punts en aquesta segona volta i això vol dir que haurem de jugar sempre al límit per salvar-nos.

De fet, el Sabadell ja fa tres temporades que juga al fil de la navalla i se’n surt en situacions límit. Es pot parlar d’un gran esperit de supervivència? És evident que hem superat moments molt crítics, però jo parlo més de creure-hi, passió, intensitat i desig. Això és més important que un 4-4-2 o un 4-3-3. Sense aquestes qualitats, no hauríem fet res del que hem aconseguit. Al Sabadell tenim un sentiment de grup o de pertinença impressionant i això ens fa més forts.

La permanència seria com tancar una etapa gloriosa? Seria molt important per al club i per a tots nosaltres, és evident. Olot sempre serà Olot pel que vam evitar i el gran suport de l’afició, però jo crec que els 13 dies de Marbella i tot el que vam viure al play-off és un episodi molt especial que quedarà gravat per sempre a les nostres vides i és molt difícil de superar aquell estat emocional. La permanència seria un èxit per l’estabilitat que significaria per a l’entitat.

Signaria ara mateix arribar a l’última jornada, a Anduva contra el Mirandés, depenent de vosaltres per aconseguir la salvació? Home, m’agradaria haver fet els punts necessaris una mica abans, però tot el que sigui dependre de nosaltres i tenir-ho a les nostres mans és positiu.

De moment, la segona volta arrenca diumenge al camp de l’Almeria. Espanta el 5-0 a l’Alavés a la Copa? A mi no m’espanta cap rival, però això demostra el potencial de l’Almeria, un equip que és capaç de fer dos onzes molt competitius. Segons la meva opinió, és qui juga millor a futbol a Segona Divisió. Això significa que haurem d’estar molt concentrats i donar el màxim si volem treure’n un bon resultat.

