SONDEIG: El PSC revalidaria la victòria a les municipals de Sabadell

El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals a Sabadell, segons un sondeig de Gesop encarregat pels socialistes sabadellencs. Aquesta és la conclusió principal de la segona part de l’enquesta, publicada pel Diari de Sabadell el dissabte passat. Si se celebressin eleccions ara, els socialistes passarien a tenir 11 regidors (+1 respecte al 2019) i assolirien la majoria absoluta amb un sol soci de govern. Pujarien gràcies al moment baix de Ciutadans, que es quedaria amb 2 regidors –un menys–.

L’enquesta –realitzada a 600 sabadellencs l’octubre passat, a les portes de la segona onada de la Covid– apunta cap a la consolidació de dues grans opcions a Sabadell, el PSC i ERC, que concentrarien més de la meitat dels vots en unes eleccions municipals. Els socialistes guanyarien amb marge (32-33% dels vots), ampliant la diferència sobre els republicans (21-22%), i tindrien la porta oberta a governar quatre anys més a la ciutat.

Tot i que el sondeig indica un lleuger desgast de la resta de formacions polítiques, el ple municipal seria pràcticament idèntic a l’actual: PSC (11 regidors), ERC (7), Crida (3), Junts (3), Ciutadans (2) i Podem (1). A banda de la formació d’Adrián Hernández –que perdria un regidor i fins a 3,2 punts respecte a les eleccions del 2019 (7-8%)–, també caurien Crida per Sabadell (9-10%, segons el sondeig) i Junts per Sabadell (8-9%). En canvi, el soci de govern dels socialistes, Podem, surt mínimament reforçat amb el 5-6% dels sufragis.

Si es complís l’estimació del sondeig, el PSC s’aproparia als resultats del 2011, quan va obtenir el 38,3% dels vots i 13 regidors. El govern municipal guanyaria suport popular en un context marcat per la pandèmia: segons la mateixa enquesta, un 70,2% dels sabadellencs aprova la gestió de l’Ajuntament amb la Covid. Així mateix, ERC aconseguiria el seu millor resultat en unes eleccions municipals.

Com és tradició a Sabadell, els partits d’esquerres serien clarament majoritaris (70,5-75,5%, fins a 5,5 punts per sobre del 2019). Així mateix, la ciutat tornaria a apostar per opcions unionistes (51,5-57,5%). La suma dels tres partits independentistes –ERC, Crida, Junts– seria similar a l’obtinguda en els comicis de fa any i mig: entre el 39% i el 43% dels suports.

Més possibilitats de pacte

Encara que el panorama polític canviaria poc –hi ha un ball d’un regidor–, el nou escenari polític seria més favorable per al PSC. Amb 11 regidors, els socialistes en tindrien prou amb pactar amb un partit (Junts per Sabadell, per exemple) per governar amb majoria absoluta. Actualment, l’executiu sociopodemista governa amb minoria (11 regidors) i necessita el suport extern dels juntaires per aprovar iniciatives i tirar endavant els pressupostos municipals. El PSC també podria reeditar la suma actual (amb 15 regidors) o buscar el suport extern de Podem i Ciutadans.

No obstant això, l’escenari definit per l’enquesta tornaria a deixar la porta oberta a un pacte entre independentistes i Podem, que sumarien just la majoria absoluta del plenari. Un acord que no es va produir l’any 2019 i que seria improbable després de veure les aliances i els acords del PSC amb Podem i Junts per Sabadell.

Fitxa tècnica: Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques. Població objectiu: Població major d’edat empadronada i amb dret de vot a Sabadell. Nombre d’entrevistes: 600. Tipus de mostreig: Distribució proporcional per districte i selecció aleatòria de les persones a entrevistar a partir de quotes creuades de sexe i edat. Per a l’obtenció dels resultats, les dades s’han ponderat d’acord amb la distribució real de la població objecte d’estudi. Marge d’error: ± 4,1% per a un nivell de confiança del 95,0% i p=q=0,5. Treball de camp: Del 5 al 8 d’octubre del 2020.

