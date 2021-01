Juan Ibiza no pot jugar a Almeria, però ens descobreix el 'seu' equip

Juan Ibiza és baixa segura diumenge que ve (14 hores) a los Juegos del Mediterràneo davant l'Almeria. No està lesionat ni sancionat. El motiu és l'anomenada clàusula de la por que va incloure el seu equip en el contracte de cessió al Centre d'Esports. S'haurà de conformar a veure el partit per la televisió i això crea un maldecap a Antonio Hidalgo, pendent de l'evolució d'Aleix Coch i Pedro Capó per completar l'eix central de la defensa.

El central eivissenc coneix molt bé el potencial de l'Almeria després de dues temporades en el conjunt andalús. En una entrevista al Diari de Sabadell reconeix el seu potencial, però confia en els seus companys per començar la segona volta amb un resultat positiu.

Li hauria agradat jugar aquest partit, oi? Jo vull jugar sempre i en aquest cas m’hauria fet una especial il·lusió perquè hi havia l’al·licient d’enfrontar-me al meu equip. Com a jugar no hauria posat la clàusula de la por, però també entenc que els clubs tenen les seves raons.

El que sí que pot fer és d’espia perquè coneix bé la plantilla de l’Almeria. Una plantilla de gran nivell. Doncs sí. Es tracta d’una de les millors de la categoria, amb moltíssima qualitat. Dominen molt bé totes les facetes del joc, pressionen el rival i els agrada tenir la pilota. Pocs equips tenen recursos per fer dos onzes totalment diferents i plenament competitius.

A més, ara el davanter Sadiq es troba en un moment dolç. És un jugador molt difícil de marcar i travessa una bona ratxa davant la porteria. Però no és només ell. Conec la majoria de jugadors i tots tenen molta qualitat.

Com pot sorprendre’l el Sabadell? Penso que el partit de la primera volta a la Nova Creu Alta pot ser un bon punt de referència. Vam ser millors que ells en moltes fases i els vam prendre la pilota. Vam merèixer la victòria i al final vam perdre per una acció molt aïllada. Jugant així tenim possibilitats i jo confio en els companys, poden guanyar a Almeria.

L’equip va acabar la primera volta amb cinc jornades sense perdre i fora del descens. Això és un símptoma de creixement? Crec que l’equip va fer un pas endavant i ha anat creixent amb el pas de les jornades. Som un equip molt ben treballat que té molt clar a què juga.

Almenys el calendari d’inici de la segona volta és menys exigent que a principi de temporada... Al final tampoc saps com pot sortir. És cert que vam començar el campionat contra rivals que estan tots a la zona alta, però vam oferir bones sensacions. Recordo els partits contra el Mallorca o Espanyol, que es van perdre als últims minuts. Crec que vam merèixer més punts.

El tècnic Antonio Hidalgo diu que s’haurà de jugar al límit i fer més punts en aquesta segona volta. Ho sabem, però ens equivocarem si pensen a llarg termini. La clau és anar partit a partit. A partir d’ara, cada jornada serà molt important, sigui contra un rival de dalt o de sota.

A títol personal, satisfet de com estan sortint les coses? Moltíssim. És el que buscava aquesta temporada. Volia jugar i gaudir del futbol i ho estic aconseguint. També vull destacar l’ambient del vestidor. Em van rebre molt bé i és com si hagués estat aquí tota la vida. La veritat és que em sento com a casa i això també es nota en el rendiment.

