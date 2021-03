El Club Natació de vòlei masculí celebra el títol i ja pensa en la fase d'ascens

Un nou pas. El Club Natació masculí de vòlei va confirmar el pronòstic i amb la seva contundent victòria davant el CV Encamp (3-0) assegura el títol del seu grup de Primera Nacional. A més, la derrota del CV Roquetes a Olot encara eixampla les diferències quan només falta una jornada per finalitzar la fase regular del campionat. Els jugadors de Jordi Fernàndez no van tenir gaires dificultats per imposar la seva qualitat: 25-16 i 25-9 als primers dos sets.

Només en el tercer, amb els locals una mica relaxats, va haver-hi la sensació d'equilibri que es va trencar al final amb un 28-26 que va permetre celebrar el títol sobre la pista de Les Naus. Una celebració que va poder comptar, per primera vegada aquesta temporada, amb la presència d'aficionats a Les Naus. Per primera i última vegada perquè ja no es jugarà cap més partit com a locals. La setmana que ve acaba fora de casa i ara el Club Natació ja pensa en la preparació de les fases d'ascens a la SuperLliga-2. De moment, se sap les dates, entre el 23 i 25 d'abril, però no la seu. Serà una nova oportunitat de pujar de categoria, una circumstància que ja es va aconseguir l'any passat, però no va ser possible als despatxos pel factor econòmic. Ara sembla que es farà tot el possible en cas d'ascens a la pista.

El femení també va obtenir una còmoda victòria en el seu compromís contra el CVS Energia Sóller (3-0) que el consolida en la primera posició. L'equip d'Hugo Gotuzzo va mostrar un alt nivell de joc davant un bon rival (25-19, 25-22, 25-17). Després del triomf del Sant Cugat a Sant Just, les nedadores estan obligades a guanyar a la pista del FC Barcelona B en l'última jornada per assegurar el títol. Curiosament, el filial blaugrana podrà comptar amb jugadores del primer equip perquè no hi ha competició a la SuperLliga-2, com ja va passar a la primera volta quan es va produir la primera derrota de l'equip sabadellenc.

