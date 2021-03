Els sabadellencs H Arquitectes guanyen el prestigiós premi de l’Acadèmia de les Arts de Berlín

Els sabadellencs H Arquitectes han estat guardonats amb el Berlin Art Prize 2021 en la categoria d’Arquitectura que atorga la prestigiosa Acadèmia de les Arts de Berlín, amb 325 anys d’història. “Estem molt contents perquè és un premi important, de certa rellevància, que prové d’un grup d’arquitetes coneguts que es reuneixen i sense presentar-t’hi seleccionen els guanyadors”, destaca un dels quatre socis d’H Arquitectes, el sabadellenc Xavier Ros.

El despatx de Sabadell ha estat distingit per la seva trajectòria, no per un projecte en concret. El veredicte del guardó destaca que al llarg dels 20 anys des del seu naixement l’any 2000, H Arquitectes “ha creat una obra notable que s’adapta de manera harmoniosa a la variada geografia de Catalunya, que va des de ciutats densament poblades a pobles”. Habitualment la cerimònia d’entrega dels Berlin Art Prize es fa amb un acte presencial, que aquest any no s’ha pogut celebrar a causa de la pandèmia.

L’entrega del premi, dotat amb 5.000 €, euros, es va fer per via telemàtica el passat dijous 18 de març i el soci del despatx Josep Ricart va participar en una conversa sobre la trajectòria del despatx i en la qual va destacar alguns dels projectes més recents com la rehabilitació de les Cristalleries Planell o la Lleialtat Santsenca de Barcelona així com el nou edifici del centre de recerca ICTA - ICP de la UAB a Cerdanyola.

Els Berlin Art Prize han reconegut amb el premi més destacat, el Grand Prize 2021, l’escriptora i periodista Annet Gröschnner per la seva incansable tasca com a cronista de la ciutat de Berlin. A part d’aquesta categoria principal, n’hi ha d’altres com la d’Arquitectura, d’Arts Visuals, Música, Literatura, Arts Escèniques i Cinema i Multimèdia.

A premi és el segon que ja han rebut els sabadellencs H Arquitectes aquest 2021, després que el mes de gener el Consell de Col·legis d’Arquitectura d’Espanya els va premiar amb una Menció Especial. H Arquitectes està format pels arquitectes David Lorente, Roger Tudó, Josep Ricart i Xavi Ros.

Publicitat