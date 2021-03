La factura social de la Covid a Sabadell: 2,5 milions d’euros

L’impacte social de la pandèmia ha costat 2,5 milions d’euros. La declaració de l’estat d’alarma, l’arribada dels ERTO i les restriccions en la mobilitat van obligar a atendre noves necessitats que colpejaven una part de la societat sabadellenca: de març del 2020 a març del 2021, l’Ajuntament de Sabadell ha hagut de destinar pràcticament 2,5 milions d’euros addicionals per fer front al cost social de la crisi sanitària. Una despesa que inclou tant les propostes del Pla de Xoc contra la Covid que es va aprovar el mes de juliol com altres costos que l’Ajuntament no havia previst.

La factura Covid s’ha traduït en un increment de les atencions socials. Durant el primer any de la pandèmia han augmentat un 37% les ajudes anuals dels serveis socials. Les intervencions es van fer especialment notòries el maig, amb un increment interanual del 81%, i el juny, quan les ajudes van escalar fins a un 88% respecte al mateix mes del 2019. L’impacte, però, ja es va evidenciar des del mes de març, amb la declaració del confinament domiciliari. Aleshores, l’acció dels serveis socials creixia un 36% respecte al març del 2019. Només durant el 2020, els serveis socials van fer 67.271 intervencions (+37%).

Els ajuts a l’alimentació han estat els més nombrosos, apunta el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, així com les prestacions per fer front a les despeses d’habitatge. Segons les últimes dades disponibles, el Rebost Solidari atén 2.400 famílies. Durant l’estiu de l’any passat es van arribar a atendre pràcticament 2.700 usuaris, un increment del 42% respecte al març. Les dades apunten cap a una certa estabilització d’usuaris durant el desembre del 2020, i les intervencions generals se situen en 5.300 ajuts mensuals. “No esperem un nou pic d’usuaris com va passar l’abril i el maig”, assegura Cortés. Tanmateix, preveu que l’impacte social de la Covid-19 s’allargarà més enllà de la mateixa pandèmia.

Prestacions socials, en augment

La partida pressupostària destinada a assistència social primària –que inclou la despesa d’acció social i l’àrea de feminisme i foment de l’ocupació– ha anat en augment a Sabadell des del 2013, segons dades de la Generalitat. Segons el pressupost del 2020 (que no inclou la despesa addicional per la Covid), Sabadell destina 110,24 euros per habitant a assistència social primària, i se situa per sobre de la mitjana catalana, amb una despesa de 75,46 euros per ciutadà. Tot i això, l’atenció social a municipis com Terrassa (116,04 euros per habitant) o Barcelona (210,65 euros per habitant) superen la despesa de la nostra ciutat.

Seguint aquesta tendència, la partida que Sabadell destinarà a acció social el 2021 creix un 9,1% respecte al pressupost del 2020. Durant aquest exercici, l’Ajuntament hi destinarà 21,6 milions d’euros, mentre que els càlculs inicials de l’any passat –que no tenen en compte la despesa extra contra els efectes de la Covid– preveien 19,8 milions, un 3% més respecte al 2019.

Més necessitat bàsica

L’impacte social de la Covid contagia els sectors més vulnerables de la societat. “Els col·lectius que ja tenien dificultats ara en tenen més”, subratlla Joan Saborido, membre de la junta directiva de Càritas Sabadell. El 2020 l’entitat va atendre un 50% més de persones respecte a l’any anterior. Si el 2019 acollien 200 usuaris en el seu servei diürn, l’any següent en van atendre 300. Des de l’entitat sí que han detectat una tendència que va a l’alça, l’escletxa digital. Segons Saborido, l’acceleració dels processos de digitalització “han impactat” sobre alguns sectors de la societat que “no tenen els recursos ni els coneixements necessaris”.

