Espronceda i Campoamor, vigilats les 24 hores

Dues càmeres controlaran la zona més problemàtica d’Espronceda i Campoamor. L’Ajuntament finalitza el desplegament del sistema de videovigilància de l’espai públic als barris del sud. Els dispositius s’han instal·lat a la plaça de Picasso i a la cruïlla entre el carrer d’Aribau i el passeig d’Espronceda, dos dels punts més conflictius, segons les associacions de veïns. “Són dos punts negres. Hi ha botellons, venda de drogues i baralles. Les represàlies entre grups són constants”, assenyalen al Diari.

Les noves càmeres es posaran en marxa en qüestió de dies, després de Setmana Santa. La Policia Municipal vol arribar allà on no arriba i anticipar-se als conflictes: les imatges es podran visualitzar a distància des del centre de control de Can Marcet. La videovigilància, que funcionarà amb tecnologia 5G, permet rebre imatges a temps real. Té la capacitat de distingir des dels trets d’una persona –complexió física, roba– fins a matrícules de cotxe i altres vehicles, com bicicletes.

Els barris del sud són l’escenari de la segona fase del desplegament de càmeres intel·ligents, iniciat a Can Deu el 2019. Després d’Espronceda i Campoamor, s’està pendent de rebre l’autorització per col·locar càmeres orientades a l’Eix Macià, el parc de Catalunya i a la biblioteca de Can Puiggener. Aquestes instal·lacions estan programades per a aquest 2021.

Inseguretat a Sabadell?

Juntament amb la nova Policia de Districte, la videovigilància és una de les principals polítiques de seguretat del Govern municipal per reduir la delinqüència. Però Sabadell és una ciutat insegura? Segons les dades dels Mossos, des d’inicis del 2020 s’han produït 2.235 delictes a l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell –inclou la capital i vuit municipis més–. Amb 7 delictes per cada 1.000 habitants, Sabadell se situa en la línia de Terrassa (7,5 fets) i per sota de les taxes delinqüencials de les ciutats metropolitanes: Badalona (10,6), L’Hospitalet (9,2), El Prat (9) i Santa Coloma (8,7). Dins de Sabadell, Espronceda i Campoamor mostren uns indicadors similars al conjunt de la ciutat.

Al marge de les xifres, les càmeres s’han convertit en un instrument útil per reduir la delinqüència. Segons els experts, atorguen una sensació de seguretat i a banda poden tenir un efecte dissuasiu. La directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat (UAB), Montserrat Iglesias-Lucía, considera que s’eviten els delictes en què hi ha “premeditació”. Per exemple, els robatoris a l’interior de vehicles. En canvi, la videovigilància no dona tan bons resultats en els fets d’acció-reacció, com és el cas d’actes violents.

Publicitat