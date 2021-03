Els sabadellencs de 60 a 65 anys ja poden demanar cita prèvia per rebre la vacuna d'AstraZeneca

El Departament de Salut ha obert aquest dimecres la pàgina web on les persones de 60 a 65 anys ja es poden inscriure per rebre la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19. L'adreça és aquesta: https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/. La pàgina permet escollir el punt de vacunació, el dia i l'hora i s'actualitzarà setmanalment segons les dosis disponibles.

De moment, a Sabadell hi ha dos punts on s'administra aquesta vacuna, el casal cívic Julio Regalado dels Merinals i el Rogelio Soto de Campoamor. Més endavant, Salut preveu habilitar la Pista Coberta d'Atletisme com a punt de vacunació massiva.

Després d'uns dies aturada per les sospites descartades finalment que aquesta vacuna pogués provocar trombosis, aquest dimecres s'ha reprès la vacunació d'AstraZeneca. També s'ha ampliat la franja d'edat de població que la pot rebre, de 18 a 65 anys, ja que inicialment era fins als 55, per ampliar el nombre de població vacunada.

Per demanar cita prèvia caldrà indicar el Codi d'Identificació Personal (CIP) de la targeta sanitària o el DNI, a part del nom i cognons, mòbil i adreça electrònica. A les persones que no estiguin en aquesta franja d'edat el registre no els deixarà completar la sol·licitud. Salut avisarà totes les persones a mesura que es puguin anar vacunant mitjançant una trucada telefònica o per SMS, missatges que milers de sabadellencs han començat a rebre aquest dimecres.

Publicitat