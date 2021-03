Castellet, plata a la Copa del Món

La sabadellenca Queralt Castellet es va penjar la medalla de plata a la final de la Copa del Món FIS a Aspen, el quinzè podi en un campionat mundial, que li va valdre per aconseguir la tercera posició final a la general, per darrere la nord-americana Chloe Kim i la japonesa Mitsuki Ono.

La segona de les tres rondes de la rider Queralt Castellet va ser clau per pujar al podi i convertir-se en la segona dona, només superada per Blanca Fernández Ochoa, amb més podis en una Copa del Món.

Després d’un primer assalt amb una lleugera caiguda, la sabadellenca va completar una gran ronda de 86 punts, en què va realitzar amb èxit un Backside 540 mute, Frontside 900 melon, Backside air to fakie taipan, Switch backside 540 mute i Cab 720 mute. “Estic molt emocionada per aquest resultat, ja que és fruit de moltíssim esforç i treball en una temporada molt complicada. Estic molt contenta amb el progrés i de la varietat de les rondes, en què he evolucionat en tots els hits. Soc l’única que està fent una cosa així”, explica.

Una temporada atípica

Aquesta plata obtinguda serveix per posar la cirereta a una temporada més curta del previst, en què només s’han pogut celebrar quatre de les nou proves habituals: Copa del Món FIS Laax Open i Aspen, X Games Aspen i Campionat del Món FIS Aspen. Una circumstància que ha privat a la guanyadora endur-se el Globus de Cristall per no haver-se realitzat el mínim de proves necessàries. Un dels pocs guardons que encara se li resisteixen a Castellet.

