Les compres de dissabte revifen el comerç sabadellenc

El retorn dels dissabtes comercials ha impulsat les vendes dels productes no essencials en el primer cap de setmana de primavera. La prohibició d’obrir botigues i muntar els mercats ambulants durant els caps de setmana –des del passat 7 de gener– s’ha traduït en una caiguda directa de les vendes a tots els sectors. Els mesos de gener i febrer les vendes han caigut diversos punts percentuals respecte als últims mesos del 2020, segons l’eina Pulso del Banc Sabadell. “Els caps de setmana estimulen les compres més impulsives vinculades a l’oci i el benestar. És evident que el tancament dels dissabtes ens ha afectat”, assegura el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.

De fet, l’Observatori dels Centres Urbans de Catalunya determina que el 18% de les compres tenen lloc els dissabtes. Els sectors que s’han vist més afectats durant l’últim mes a la nostra ciutat han estat la telefonia, que ha caigut 42 punts percentuals respecte al mes de desembre; el bricolatge i parament de la llar, amb un descens de 34 punts, i la roba i el calçat, amb una davallada de 10 i 8 punts, respectivament.

La desescalada en el comerç és, doncs, un punt d’inflexió per als botiguers de la ciutat, que ho veuen com la recuperació definitiva i una oportunitat per doblegar la corba del sector. “Era molt necessari, tornem a viure un comerç molt més normalitzat”, diu Porta, tot i que insisteix que els establiments continuen posant l’accent en totes les mesures sanitàries.

Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç, subratlla que l’obertura de la mobilitat a Catalunya no s’ha traduït en una desbandada de clients, sinó que ha aconseguit atraure clientela de municipis veïns: “Els dissabtes és quan atrapem més clients d’altres municipis del Vallès Occidental”. Segons el representant dels comerciants del nord, aquest cap de setmana han aconseguit “recuperar les xifres d’un dissabte convencional”. També Núria Castillo, presidenta de l’associació de Marxants de Sabadell, sosté que hi va haver una bona afluència als mercats ambulants dels Merinals i Zona Hermètica.

Continuen les restriccions

Malgrat la represa de l’activitat, els locals han de garantir les mesures dictades pel Procicat, que estableix que els comerços de venda al detall podran obrir si no superen els 800 metres quadrats i amb un 30% d’aforament. Els que superin els 800 metres quadrats poden obrir si acoten l’espai d’obertura al públic a aquesta superfície i redueixen també l’aforament.

També es permet obrir els comerços dels centres, galeries i recintes comercials, on es limita al 30% les zones comunes i de pas, i cal complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire, i on es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives. Això sí: està suspesa l’obertura dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Tancar a les 20 h?

El Ministeri de Sanitat ha sondejat les diferents comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin a les 20 h durant la Setmana Santa, segons fonts del Departament de Salut. El govern espanyol ha mostrat preocupació per les dades de casos de Covid-19 a l’alça, especialment de cara a Setmana Santa. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, es va posar en contacte per telèfon amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per plantejar-li aquesta possibilitat, que es va abordar ahir dimecres a la tarda en el marc del Consell Interterritorial. De moment, però, la Generalitat descarta un enduriment de les restriccions i avançar el toc de queda per Setmana Santa.

