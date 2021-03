Eliminats d’Europa, però amb el cap ben alt

Derrotats amb orgull. L’Astralpool Club Natació Sabadell va quedar eliminat als quarts de final de la LEN Euro Cup tot i guanyar a l’OSC Budapest en el partit de tornada disputat a Can Llong (12-10). El darrer període jugat a Hongria, en què l’equip va acabar caient per 17 a 11, les diverses baixes que arrossegava l’equip de Quim Colet van ser una llosa impossible de capgirar, tot i arribar a guanyar de tres gols en el tram final del partit.

Els sabadellencs van saltar a l’aigua amb dues baixes importants en la rotació de l’Astralpool, com són Marcel Teclas, que el dilluns passat es va trencar un dit de la mà i tot fa indicar que es perdrà el que resta de la temporada, i l’argentí Guido Martino, convocat amb l’Argentina, fet que va obligar Colet a recórrer a Alejandro Andion i Josep Bonet. Però la malastrugança no s’acabaria aquí: Lalo López-Escribano, quan tot just feia pocs minuts que s’havia iniciat la tornada dels quarts de final, patia una luxació a un dit de la mà que el deixava fora de combat tot just començar: “Marxo molt orgullós, i les circumstàncies del partit han estat adverses. Ens hem sobreposat i no només això sinó que hem estat capaços de guanyar el partit”, explica el tècnic.

Nemanja Ubović obria el marcador, però l’efectivitat (i el bon joc magiar) imposava el seu domini a Can Llong (3-5). Amb els gols de Fran Valera, màxim golejador amb quatre dianes, i Sergi Cabanas, l’equip va aconseguir igualar el marcador (7-7) i a partir d’aleshores sempre va dur la iniciativa, si bé és cert que en cap moment el Club va estar en disposició d’entrar la por al cos als magiars: “El gran error va ser la darrera mitja part de l’últim període a Hongria. Només pensàvem en la victòria. Sabem que l’errada i la inexperiència de l’equip va ser allà”, resumia Colet.

Ara, un cop el camí a Europa s’ha acabat, que de ben segur que ha servit d’aprenentatge per als pròxims reptes europeus de l’Astralpool, l’equip se centra en la segona fase i el play-off per al títol: “L’objectiu serà anar a guanyar els quatre partits que ens queden i anar al play-off al 100%, amb els que siguem i amb la màxima ambició”.

Publicitat