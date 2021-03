L’Aeroport de Sabadell, dels més actius de l’Estat

L’Aeroport de Sabadell s’ha situat entre els aeròdroms amb més volum d’operacions durant el mes de gener i febrer, segons dades publicades d’Aena. Només els aeroports amb vols internacionals, com Madrid-Barajas (19.879), Barcelona-El Prat (9.556), Gran Canària (7.668), han tingut més activitat en aquests dos mesos que l’Aeroport de Sabadell (7.258). La bona salut de l’aeroport no ve d’ara. En el mateix període durant els darrers cinc anys, l’aeròdrom ha crescut un 37% en nombre d’operacions.

Tot i aquesta aturada en sec del transport de viatgers, a l’aeroport l’activitat no ha cessat, ans al contrari. I això ajuda a explicar aquestes dades en el nombre d’operacions realitzades: el mateix Aeroclub, el més gran d’Espanya i el tercer d’Europa, les diverses escoles com la Barcelona Flight School, EAS Barcelona i l’Aerolink Academy, i els serveis d’emergències mèdiques i els diversos cossos de seguretat. “Els alumnes s’estan més d’un any i mig aquí i han de continuar el seu programa d’hores de vol per treure’s la titulació. Hem notat la pandèmia en la captació de nous alumnes, però menys del que hom podia preveure. Continuen venint d’arreu del món”, afirma Jaume Armengol, director comercial de la Barcelona Flight School, l’escola de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Contrast amb els vols comercials

Al marge de la dinàmica viscuda a Sabadell, pel que fa a l’aviació en el conjunt de l’Estat, s’ha produït una davallada en el nombre de vols comercials als principals aeroports de l’Estat espanyol, on la variació respecte al mateix període d’ara fa un any és superior al 65%. “Abans de la pandèmia estàvem en un creixement de l’aviació comercial. Per trajectes superiors als 500 quilòmetres, la gent opta per l’avió. Hi havia un boom que obligava a ampliar rutes, flotes i personal”, explica Armengol.

