Reclamen un nou ‘skate park’ pel deteriorament de l’actual

Els usuaris de l’‘skate park’ del parc de Catalunya reclamen que l’Ajuntament en construeixi un de nou allà mateix de forma urgent. La degradació de l’espai l’ha fet “impracticable” i aquest dimecres passat el consistori va retirar el mòdul central per seguretat. “S’ha de fer de forma urgent, pràcticament no tenim skate park”, alerta el portaveu de la plataforma Sabadell Skatepark, Valentín Garrido.

El pressupost municipal del 2020 va incloure una partida de 10.000 euros per fer l’estudi per refer la instal·lació, i el d’aquest 2021 en preveu una altra de 190.000 euros per construir-lo de nou, tal com va aprovar el ple del 5 de novembre del 2020 per unanimitat a partir d’una moció presentada per ERC i Ciutadans. Fonts del Govern municipal asseguren que s’està treballant per renovar aquest equipament, però de moment es desconeix quines característiques tindria i quan es podrà fer.

La moció aprovada insta l’executiu a consensuar el disseny de l’equipament amb la plataforma, però Garrido assegura que de moment ningú ha parlat amb ells. Sabadell Skatepark creu que és una “bona intenció” que s’hagi retirat el mòdul central perquè ningú prengui mal, però remarquen que no era la plataforma en més mal estat i que n’hi ha una, per exemple, que té un forat a la rampa.

Segons Valentín Garrido, ara mateix l’estat de l’skate park de Sabadell “és deplorable, quan hi vaig em sento molt trist. És practicable perquè és una gran esplanada, però hi ha poca cosa, és avorrit”. A parer seu, la nova instal·lació hauria d’estar a l’alçada de les que troben arreu de Catalunya. Es busca que siguin inclusives, per a practicants de l’skate, la bicicleta, els patins de línia o altres esports.

Per aconseguir-ho, aposten perquè tingui mòduls de diferents mides, petits i grans, perquè tothom qui vulgui hi trobi un espai per practicar i aprendre aquests esports.

