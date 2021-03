Hugo Ferreira Bragança: Fer-se amb el barri, una qüestió d’actitud

La vitalitat i l’atenció a l’estètica és primordial per a l’èxit d’una botiga de barri, i en són ben conscients a H.Bragança, una de les floristeries més noves de Sabadell. Hugo Ferreira Bragança, de 45 anys, n’és el propietari, i tant el seu Brasil natal com els seus estudis en disseny de moda són evidents només creuar la porta del seu local del carrer de Gràcia. De fet, explica que “els veïns diuen que quan tanco el carrer està molt més trist”. El seu amor per les plantes, però, no va sorgir de la nit al dia.

De fet, quan va arribar a Barcelona, l’any 2009, no tenia ni idea que acabaria muntant una de les floristeries amb més èxit de Sabadell. “Com molta gent que arriba aquí, treballava de qualsevol cosa”, explica, però mentre estava a l’atur va veure un curs de formació sobre plantes i floristeria i s’hi va apuntar. “Jo tenia la casa que semblava un camp de flors, i era un vici: cada setmana, o cada dia, deia ‘ara provaré aquesta planta, i ara l’altra’; però no podia tenir-les totes, així que vaig pensar que si agafava una floristeria podria tenir les que volgués”.

Així que, quan el 2015 va venir a Sabadell, es va instal·lar sobre un local on, després, va tenir clar que hi posaria la seva botiga. “Aquí hi havia una escola de ioga i teràpies alternatives, i com que jo visc al pis de dalt, ja vigilava per posar una floristeria quan es buidés”, recorda. I és que “m’encantava aquest local, perquè la zona i el carrer són molt macos”, recorda alegre. Des del setembre del 2019 va poder aconseguir-ho, i ara “compro les flors que més m’agraden i que tindria a casa meva, i crec que és un ganxo que funciona”.

Més enllà de les plantes, però, H.Bragança s’ha acabat transformant en un local decoratiu de referència al barri. De fet, sempre s’hi poden trobar alguns articles decoratius com gàbies, gerros i cadires, i també altres coses que els mateixos veïns del barri li porten per vendre. I fins i tot s’hi troben quadres d’artistes veïns, com la sabadellenca Araceli López, “que ens porta unes aquarel·les molt maques que pinta amb flors d’aquí de la botiga”, diu l’Hugo.

Tot i aquesta “bona acceptació entre els veïns i els comerciants” que explica, la crisi de la Covid-19 ha fet que es quedés sense part dels seus ingressos dels arranjaments florals per a casaments i celebracions. Tot i això, l’Hugo sap que és una situació temporal, i és feliç donant color al barri. Quan tot passi, espera impacient la visita de la família.

