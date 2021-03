La policia multa dos usuaris de patinet elèctric cada dia

[Marta Ordóñez i Guillem Plans]

137 sancions del 13 de gener al 15 de març. La Policia Municipal enxampa diàriament 2,2 conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP) cometent infraccions a Sabadell, segons les últimes dades disponibles. Unes xifres que sorprenen positivament la Policia Municipal: “Són menys de les que pensàvem”, assegura l’intendent del cos, Joan Antoni Quesada, que matisa que durant el període informatiu de la nova normativa van haver de corregir un gran nombre d’usuaris.

Durant la campanya de sensibilització, el cos local va organitzar onze controls i va informar un centenar de conductors de patinets elèctrics. Tot i això, els agents ja multen prèviament a aquesta normativa les conduccions imprudents i, a principis de gener, es van tramitar sis denúncies addicionals. Les dades de la Policia apunten que les infraccions més repetides són saltar-se els semàfors i altres incompliments de la normativa de circulació, conduir per la vorera –especialment quan es tracta de casos reincidents–, però també circular més d’una persona sobre un VMP o fer-ho amb auriculars.

De fet, durant la primera setmana que es va activar l’etapa sancionadora, el 44% de les multes a conductors de VMP van ser per conduir sobre la vorera. El 27%, per circular dues persones sobre el mateix giny. I la tercera sanció més repetida, el 16%, per saltar-se el semàfor.

Quina és la normativa?

A Sabadell, l’ús de casc no és obligatori, però sí recomanable. L’Ajuntament ja està treballant per modificar l’ordenança de circulació vigent per regular l’edat mínima per conduir aquests ginys i l’obligatorietat del casc. Els VMP no poden circular per voreres, sí per carrils bici i zones de plataforma única, si adapten la circulació a la velocitat dels vianants. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant.

L’organisme depenent del Ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h. D’altra banda, els patinets amb seient no són considerats VMP, sinó ciclomotor. Amb el que això comporta: caldria permís de circulació i la documentació pertinent. En cas de no tenir-la, els agents poden immobilitzar el vehicle. Ara per ara, els usuaris d’VMP no necessiten documentació, tot i que per circular l’any 2023 hauran de disposar d’un certificat de circulació.

Les denúncies administratives per incomplir alguna de les noves mesures suposen entre 100 euros –viatjar més d’una persona sobre el patinet– i 1.000 euros de sanció –conduir sota els efectes de les drogues o alcohol–. Circular per la vorera serà sancionable amb 200 euros, així com utilitzar el telèfon mòbil o l’ús d’auriculars.

