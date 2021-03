El teu defensor: "És un perill en cas de fortes ventades"

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Ricard Jou, visitant assidu del bosc de Can Deu, denuncia l’estat d’un arbre i alerta “del risc de caiguda”.

Un arbre del bosc de Can Deu “podria caure a terra” en cas que es produeixin ventades o pluges fortes

Ricard Jou, lector del D.S. i visitant assidu del bosc de Can Deu, ha contactat amb el Diari de Sabadell per alertar de l’estat d’un arbre que fa temps que mostra les seves arrels i “podria caure a terra” en cas que es produeixin ventades o pluges fortes. Segons el relat del veí, fa temps que veuen que les arrels cada cop estan més a prop de terra, queden a l’aire lliure just en un desnivell, i vol posar en alerta tant l’Ajuntament com les persones que passegen per la zona.

“És un perill, especialment si hi ha qualsevol inclemència meteorològica”, destaca Ricard Jou. El veí ens indica que es troba al camí principal que connecta el pàrquing del centre del bosc i l’ermita i el berenador. Ricardo Roso, portaveu de la plataforma veïnal Salvem el Bosc de Can Deu, detalla que l’arbre es troba en aquesta situació des de fa més d’una dècada, malgrat que no ho han denunciat mai a les autoritats locals.

Destaca, però, que hi ha més arbres que es troben en una situació similar i considera que “cal un manteniment millor de les zones verdes de Sabadell”, en concret als boscos, que considera que són “el pulmó verd de la ciutat”. També demana una revisió de l’estat d’altres arbres que poden suposar un risc per als vianants. Per la seva banda, el president de l’associació de veïns de Can Deu, Juan Juárez, apunta que el problema principal del bosc del barri és l’incivisme dels vianants, que deixen molta brutícia a l’espai públic.

Fonts municipals confirmen que els terrenys són propietat de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i han requerit que hi actuï

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, consultades per El Teu Defensor, sostenen que es tracta d’un terreny que és propietat privada, concretament pertany a la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. Les mateixes fonts asseguren que la queixa dels veïns s’ha posat en coneixement de la propietat del terreny perquè pugui analitzar l’estat de l’arbre i hi actuïn si hi ha risc, posant alguna mena de protecció si fos necessari.

Encara és d’hora per determinar què s’hi farà, però El Teu Defensor farà un seguiment del tema per continuar informant de qualsevol novetat.

