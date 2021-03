Josep Maria Manyosa: “La UES no pot assenyalar ningú pel crim de l’Helena”

L’arxivament de la investigació del crim d’Helena Jubany, assassinada a Sabadell l’any 2001, és una llosa per a la Unió Excursionista de Sabadell (UES). L’entitat s’ha vist envoltada pel cas perquè qui va ser el principal investigat de la causa –ara a un calaix– n’és membre. El seu president, Josep Maria Manyosa, defensa el paper de l’entitat i apunta que “sempre ha estat al costat de les víctimes, l’Helena i la Muntsa”. Assassinada i presumpta implicada que es va suïcidar a la presó.

L’Audiència de Barcelona ha arxivat la investigació del crim de l’Helena, queden mesos per la prescripció i no hi ha cap responsable.

La decisió ha sorprès tothom i no satisfà ningú: ni a la família, ni a la nosaltres. Desitjàvem que el cas es resolgués al més aviat possible. Tothom vol tancar-ho i ara ens trobem que no s’han declarat culpables, però tampoc hi ha innocents. Tot està en l’aire.

Considera que la UES ha col·laborat amb la justícia?

Si s’hagués reobert la investigació i haguessin tornat a requerir la UES, hi hauríem estat del tot disposats, com va passar el 2001. Però aquí no ha vingut ningú... Fa poc va sortir publicat que l’Helena havia estat ciberassetjada, una possible línia d’investigació que no s’ha seguit. Ostres, i aleshores penses: per què s’utilitza tant el nom de la UES? Què hi tenim a veure? Estan obsessionats amb nosaltres.

Es busquen responsabilitats.

Sé que s’apunta a gent de dins de l’entitat, però nosaltres no podem assenyalar, criminalitzar ni tampoc sortir-los a defensar. Respectem la presumpció d’innocència, que és un dret fonamental. A banda, el nostre règim disciplinari ens permet sancionar, apartar i expulsar socis per activitats fetes dins de la UES, no pel que fan a fora. No sabem què fan els socis quan no estan a l’entitat.

Per al·lusions, el germà de l’Helena, Joan Jubany, exposava en una entrevista recent al D.S. que vostè és “conscient” que té els autors del crim dins de la UES.

Fa un pensament i el posa en boca meva. Si jo sabés que algú hi té res a veure, l’hauria apartat. Sobre el que em comenta, entenc que la família no ha pogut tancar-ho i hem de ser respectuosos i solidaritzar-nos amb aquest dolor. Després dels fets, el pare de l’Helena es va reunir amb l’aleshores president i membres de la secció Natura. Sembla que no van quedar del tot satisfets ni contents del tracte rebut.

Joan Jubany apuntava a un “silenci mafiós” de membres de la secció Natura, entre els quals hi ha Santi Laiglesia, que va ser considerat un dels principals sospitosos. Què en pensa?

Hi ha persones que es protegeixen en l’àmbit legal, com l’advocat de Laiglesia, que es reserva el dret a dur a terme accions contra aquestes acusacions. Dins de la secció Natura se senten una mica dolguts pel tracte dels mitjans, que han utilitzat les fotos del comiat que van fer a l’Helena per apuntar-los.

