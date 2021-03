Marina Garcia obté el bitllet per als Jocs Olímpics

Havia de servir per reafirmar el bon resultat de Castelló i les darrreres setmanes de treball, però la nedadora del Club Natació Sabadell no va tenir el seu millor dia al Campionat d’Espanya Open Absolut de natació disputat a Can Llong. Malgrat aquest pas en fals, Marina Garcia va poder certificar el bitllet per a Tòquio: “L’objectiu principal era aquest, però sóc una nedadora molt competitiva i venia amb molts més altres objectius que no els he complert”, reconeixia una decebuda Garcia, pocs minuts després d’aconseguir el subcampionat d’Espanya als 200 braça (2:25.86), només superada per Jèssica Vall, que va batre el rècord de l’Open (2:23.25), vigent des del 2015.

La nedadora del Club, que només necessitava que ningú superés el 2:25.04 del passat desembre a Castelló, vuit dècimes més ràpida que a Can Llong, no ho va atribuir a una qüestió de segons: “És qüestió de com et sents fisiològicament i de diversos aspectes que han d’estar al 100%. Farem els ajustos que calguin per venir a la següent cita més ben preparada. Volia estar més amunt del srànquins internacionals, fent les meves millors marques”, comenta, fent un exercici d’autocrítica.

Ara, amb un mes i escaig per analitzar tot allò que no ha acabat de rutllar del tot bé, Garcia ja es prepara per al Campionat d’Europa de Budapest, on també hi serà Cata Corró, l’altra gran protagonista de l’Open, que ha sorprès a tothom pels resultats obtinguts als 400 estils: “Estic molt contenta. No em pensava que em classificaria per a l’Europeu ni tampoc que podria donar el meu màxim en finals tan renyides com les viscudes”, explica la nedadora del Club, que tot i veure com una centèsima la privava de la victòria als 200, res la va fer més feliç que tornar a poder a competir a casa, després de tot el malson viscut: “Des del 2014 no feia les meves millors marques de la temporada a l’open. Era una competició que tenia molt creuada, que no gaudia gens. He anat més tranquil·la i ho he pogut gaudir”, finalitzava Corró, que després d’aquests bons resultats el somni de ser als Jocs de Tòquio continua més viu que mai.

