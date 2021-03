Vallès, destí rural

La caiguda del turisme estranger per l’efecte de la pandèmia s’arrossega des de fa un any. Tot i el petit respir que va suposar l’estiu, l’hostaleria és i ha estat un dels sectors més afectats per les restriccions de mobilitat i de contacte social.

La baixada en la incidència durant el març ha obert la porta a una certa desescalada per Setmana Santa, en què estarà permès el moviment del grup bombolla dins de Catalunya. Celebrem que el Procicat hagi alleugerit algunes restriccions que es mantenien vigents des de feia més de dos mesos coincidint amb aquests dies festius. En l’àmbit de la salut mental, suposa un cert alliberament. Al marge, més capacitat de moviment també és sinònim de recuperació econòmica.

Per a hotels, bars i restaurants serà un revulsiu: més de la meitat d’establiments de Sabadell obriran en dies festius per aprofitar-ho, mentre que l’ocupació en allotjaments rurals a la comarca és pràcticament completa (90%). No obstant això, no tothom traurà rèdit de la Setmana Santa, perquè només un 15% de les habitacions dels hotels i hostals sabadellencs estan reservades, la meitat que abans de la Covid. Com que no hi ha hagut grans esdeveniments esportius, culturals i empresarials, el sector té dificultats per aixecar els números. Necessiten que la desescalada sigui una mesura que perduri. Si actuem forma responsable, podem aconseguir-ho.

