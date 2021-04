El personatge: "La mascareta i la platja són incompatibles"

Marc i Estafania: "La mascareta i la platja són incompatibles"

El dimarts passat, el govern espanyol va decidir endurir la normativa estatal que regula l’ús de la mascareta i va establir l’obligatorietat de dur-la a platges i piscines. Per tant, són mesures més restrictives que les de l’estiu passat. L’Estefania considera que si hi ha distàncies de seguretat entre persones “no hauria de ser necessari” dur la mascareta, i admet que serà molt difícil que la gent compleixi les mesures. “En el moment de prendre el sol tothom es traurà la mascareta. Crec que és incompatible dur-la tant a la platja com a la piscina”.

Per la seva banda, el Marc opina que serà un estiu “amb poca mobilitat”. “Teníem pensat anar a Andalusia, però ho veig difícil”, diu resignat.

Valentina i Salva: "Seguir les mesures serà responsabilitat de cada persona"

El Salva aprova la mesura de portar la mascareta a la platja i a la piscina, fins i tot quan es puguin mantenir les distàncies de seguretat. “Crec que hem de fer un esforç per portar-la quan estiguem a la sorra, ja que dins l’aigua no serà necessari. Això sí, seguir les mesures serà responsabilitat única de cada persona perquè no hi haurà controls policials”, indica. Així i tot, la Valentina creu que la gent no portarà la mascareta i que això provocarà que els contagis pugin a l’estiu.

“Serà un estiu força pitjor que el de l’any passat. Amb la vacunació la majoria de persones es relaxen i deixen de prendre mesures. Després, és quan tornen a pujar els casos”, exposa. Per ser coherents amb el que diuen, el Salva i la Valentina no preveuen fer “gaires coses” al juliol i a l’agost.

Jonathan: "Anem sense mascareta als bars i hem de portar-la a la piscina"

El Jonathan es mostra molt contrariat amb l’enduriment de la normativa per part del govern espanyol. “Veig absurd que sigui obligatori l’ús de mascaretes a la platja o a la piscina, ja que per exemple a bars i restaurants la gent no la porta posada”, diu. A més, considera que “poca gent” farà cas d’aquestes restriccions. “L’estiu és per desconnectar i tothom està cansat de complir amb les mesures que ens imposen”, etziba.

Dit això, al Jonathan li agradaria anar a Rússia a l’agost, tot i que es conforma podent sortir de Catalunya. “Ara mateix seria feliç de poder viatjar a Eivissa”, remarca.

