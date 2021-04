El Sabadell recupera la millor versió de Stoichkov

El tòpic diu que els davanters viuen del gol. I Stoichkov no és un cas que trenqui el clixé. Ahir, dimecres, per primera vegada a la temporada va veure porteria en dues ocasions. La temporada del davanter de San Roque ha estat, en línies generals, una muntanya russa. Després de la seva arribada en el darrer dia del mercat d’estiu, Stoichkov ràpidament va enlluernar amb la seva qualitat tècnica, i encara que fos en comptagotes, veia porteria amb una certa facilitat. Amb el pas de les jornades, però, el pes i la incidència del ‘2’ arlequinat es va anar difuminant, fins a arribar a l’escenari d’alguna suplència. Fins i tot el tècnic Antonio Hidalgo va enviar algun missatge teledirigit cap a l’hàbil jugador: calia que tornés a endollar-se si volia recuperar la titularitat. I el Sabadell en sortiria guanyant. Dit i fet. El dia es va fer esperar més del previst, però va arribar: els dos gols d’ahir reforcen la moral d’un jugador vital per aconseguir el repte de la permanència de la Segona Divisió en el moment més important de la temporada.

Trident defensiu... i Aarón

Hidalgo va premiar el bon treball defensiu del trident defensiu –Ó. Rubio, Jaime i Juan Ibiza– a Lugo per enfrontar-se als Samu Saiz, Yan Couto, Monchu.... i Stuani. I novament, encara que s’encaixessin dos gols –un d’ells de penal–, es van mostrar prou sòlids, menció a part per a Mackay, davant el setge gironí. La titularitat d’Aarón Rey, que novament va mostrar molt bona sintonia amb Stoichkov, va ser la sorpresa d’Hidalgo i de Francisco, qui, amb tota sinceritat, va reconèixer en roda de premsa que “ens ha sorprès el plantejament”. Sobre aquest canvi d’esquemes hi va tenir molt a veure el jugador gallec, que fins i tot hauria pogut veure porteria.

No menys important, encara que el seu paper el dia d’ahir fos testimonial, va ser el retorn de Néstor, un jugador que de ben segur que serà protagonista d’aquí a final de temporada.

