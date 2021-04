“El meu fill acabarà en una escola on hagi d’anar amb cotxe?”

Dependrà de l’atzar que els seus fills puguin estudiar, o no, en una escola pública a 100 metres de casa. El sorteig de la preinscripció determinarà quines famílies del Centre, sense cap germà gran estudiant, accediran en una escola de proximitat per als pròxims 9 anys. Pares del barri calculen que hi ha una mancança de 30 places a la zona.

És en aquest context que l’Agrupació de Famílies d’Infants de la Ciutat de Sabadell (AFICS) ha aixecat la veu: “A causa de la falta de places, no podem escollir l’escola que voldríem, per la seva oferta pedagògica, per proximitat, per les seves instal·lacions...”. Senten que se’ls imposa l’oferta. És per això que exigeixen a Serveis Territorials del Vallès Occidental que reorganitzin el sistema d’assignació de places, perquè –tal com ha passat en els darrers anys– no hi hagi famílies que es quedin sense poder accedir a una escola pública de proximitat.

Benet Medina, pare del Biel, té a 100 passes comptades l’escola Joanot Alisanda. Tot i això, ja sap que potser no accediran a aquesta primera opció. Ho determinarà el sorteig de la preinscripció. Les alternatives, una mica més lluny, tampoc no li semblen malament, però descarta accedir-hi, perquè són escoles molt sol·licitades: “El Miquel Martí i Pol, La Trama i l’Enric Casassas estan igual... Volem una escola pública a prop de casa. I està tot ple al Centre, la situació és angoixant”, lamenta.

“No saber què passarà els pròxims 9 anys és neguitós”, es queixa un altre pare del Centre que dependrà del sorteig, Raul Miranda. Està pendent d’entrar en una escola que té, aproximadament, a uns 20 minuts caminant.

És un problema que es repeteix cada any en alguns barris: a banda del Centre, també a la Creu Alta i a Can Llong. L’AFICS calcula que, entre aquestes tres zones, falten 70 places per poder donar cabuda a la demanda. “Hi ha un grup de famílies que hem dit prou”, es queixa Davínia Martínez, mare de l’agrupació. En el seu cas, tot i viure al Centre, on hi ha sis escoles públiques, només obté preferència de proximitat a tres centres del districte i a un quart, situat a dos quilòmetres de distància. “El meu fill ha d’acabar en una escola on jo hagi d’agafar el cotxe quatre vegades cada dia?”, es pregunta. Com en el cas del Benet, sap que si no entra per sorteig a la primera preferència, tampoc ho farà a la segona i tercera opció, ja que són escoles molt sol·licitades i tindran més possibilitats d’accedir-hi aquelles famílies que les hagin marcat com a primera opció.

Un dels objectius de l’AFICS és pressionar perquè, encara que aquest any no se solucioni la manca de places, el curs vinent desenes de famílies no es trobin amb el mateix problema.

