Cara i creu dels equips sabadellencs de la Segona B de futbol sala

Els efectes del derbi han tingut continuïtat en les dinàmiques dels dos representants sabadellencs en el grup per l'ascens de la Segona B. La cara va tornar a ser per l'Escola Pia, que es va imposar al Manresa per un contundent 1-4 gràcies als gols de Lenny Ramos, Xavi Saus, Pol Viada i Jordi Sardà. Amb aquests tres punts, el conjunt de Pedro Donoso en suma 37 i es col·loca a tocar de les posicions de Copa del Rei, afavorit també per la derrota del Barceloneta davant l'ETB Calvià 2-5).

El conjunt mallorquí és ara el nou líder després de la derrota del Club Natació Sabadell, segona consecutiva. Els nedadors han topat amb el mur muntat per L'Hospitalet-Bellsport i la seva pròpia ineficàcia. Les absències del lesionat Dani Castro i el sancionat Pep Font s'han fet notar en l'aspecte ofensiu i a més, el conjunt visitant ha estat letal en els seus contracops. Al descans s'ha arribat amb un mínim 0-1.

La situació encara s'ha complicat més a la represa amb el 0-3, però els homes de Borja Burgos han tret el seu orgull per escurçar diferències fins al 2-3. Semblava que la remuntada encara era possible en els últims 5 minuts, però el 2-4 s'ha convertit en un cop massa dur i ha tallat en sec la reacció sabadellenca. El Club Natació perd la seva posició de privilegi i ara el grup s'ajusta moltíssim, en lluita per les dues places de promoció d'ascens i les dues de la Copa del Rei. El Club li tocarà refer-se en les pròximes jornades.

