Els sifons tornen a esquitxar l’aperitiu

Psssssssssst! Els sifons tornen a esquitxar el gotet de vermut. De fet, viuen una segona vida. I allò que en els anys 60 i 70 no era més que un objecte quotidià, ara s’ha convertit en una marca de distinció estètica. A Sabadell, podreu acompanyar el vermut d’una esquitxada de sifó a vermuteries com a la Botelleria Sant Jaume. Joan Monràs (Sabadell, 1990) comanda la botelleria en què serveixen sifó de la històrica casa Ondina. “La gent rebaixa així el grau d’alcohol”, diu Monràs, tot i que ell particularment no l’acostuma a emprar.

Molt a prop hi trobem la vermuteria L’Escopinya. D’ençà que l’obriren fa 7 anys, aquest bar del carrer de l’Escola Industrial s’ha consolidat com un cau de vermutaires. No debades, tenen prop de 150 referències. I és clar, venen acompanyades d’un esquitx de sifó si el client ho demana. “Tampoc et pensis que tothom el demana”, expliquen des de la barra de L’Escopinya. Serà que no tothom vol rebaixar-li el grau d’alcohol, al vermutet?

Evidentment, ofereixen el vermut de Sabadell, beguda fabricada a Km0 que evidencia l’eclosió de la producció a tot arreu de Catalunya. També en tenen vermut reusenc, gallec, italià… “A més a més, darrerament s’han popularitzat els vermuts de reserva”, expliquen. Es tracta d’un vermut més elaborat i reposat. Entre les marques que hi trobem destaca el Padró, Dos Déus i el Fot-li. El mapa vermutaire té altres punts d’interès, com el mític bar Ca’l Pare, de la Creu Alta.

O la més recent vermuteria La Romànica, als baixos del que es van conèixer com els pisos de l’Europa; així com la vermuteria Taberna Wences, a les portes de l’estadi Nova Creu Alta.

Sifons de la Sanmy

Tanmateix, la degana de les tavernes és la Bodega Coca, comandada per Montserrat Coca, propietària de l’establiment. Ella mateixa en té una bona col·lecció d’ampolles antigues, exposades a la bodega. Però a més a més, ofereixen sifó de quilòmetre zero, ja que els hi distribueix la casa Sanmy, ubicada entre Terrassa i Matadepera. Sanmy és hereva de l’antiga sifoneria Puértolas i és, en l’actualitat, una de les darreres sifoneries en actiu.

De fet, presumeix de tenir més de 125 anys d’història. I probablement per ser una de les poques, té un gran negoci i abasta bars i comerços molt més enllà de les fronteres locals. Com ara a la mateixa Sabadell. De fet, a la Bodega Coca podeu prendre vermut amb sifó, però també podeu comprar una ampolla retornable. Vaja, com a l’antiga.

Dipòsit de 4 euros

S’avancen 4 o 5 euros de dipòsit, que es tornen quan es porta l’envàs buit. L’aigua amb gas, per si sola, té un cost d’entre 1 o 2 euros (els preus són orientatius i difereixen segons el comerç). A banda del punt nostàlgic que pugui tenir, aquesta pràctica afavoreix la no generació de residus. I és un dels factors clau en la distribució alimentària ecològic.

Per aquest motiu, l’Agrobotiga El Rodal també distribueix els líquids en ampolles retornables. Es tracta de la llet fresca de Lletona, com les garrafes d’aigua de vidre (5 litres), amb la forma dels antics ceps de vi i el seu envàs protector exterior. També és retornable l’ampolla del Vichy Català (que ja no es comercialitza als supermercats en format de vidre).

Reduir plàstics

Les ampolles de vidre reutilitzables van prenent quota de mercat, doncs, apuntalats per l’extensió de la consciència ecologista. A més a més, els projectes que empren aquests envasos també acostumen a ser empreses de proximitat amb un producte nostrat i idiosincràtic. Una altra botiga on podeu “llogar" un sifó antic és El Colmado. Aquesta botiga gourmet, ubicada al carrer del Mestre Rius, ha començat a oferir sifons plens des de fa tan sols dos mesos. I també funcionen amb la Sanmy.

A més a més, la Sanmy ofereix sifons personalitzats, de forma que es tria una combinació de colors (així com noms i logos) per a la serigrafia. “Per a negoci, franquícia, celebració especial...”, apunten.

Aficionats

De fet, els sifons són objecte de col·lecció particular. I tenen molts d’aficionats a la ciutat, com ara dins del grup de Facebook anomenat Patrimoni Sabadell, un dels més actius sobre temàtiques locals i que compta amb centenars de membres. Diferents veus han anat recordant les múltiples sifoneries que ha donat Sabadell, com la Pulcra, La Perla (que després es va desplaçar al Maresme), la Flor, la Jovial, Domènech i la Ondina (que va ser famosa per la seva creativitat a l’hora de publicitar-se, amb una línia de cromos infantils).

Si visiteu la botiga Estripa’m, de vegades hi trobareu làmpades realiztades amb la reixa d’aquestes antigues sifoneries sabadellenques (i d’altres).

