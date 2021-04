La UES, obligada a reinventar-se per sobreviure

La ronda vallesana i la marxa infantil de regularitat són dues de les grans activitats clàssiques i històriques de la Unió Excursionista de Sabadell que amb l’arribada de la Covid-19 es van haver de cancel·lar i que enguany, si bé és cert que encara queda mig any per la hipotètica celebració, l’escenari no convida a l’optimisme. La no celebració d’aquestes activitats esportives i socials són la punta de l’iceberg de la vida anual de l’entitat sabadellenca, que un any i escaig després de la nova normalitat, s’ha vist trastocada de dalt a baix i ha obligat a la reinvenció per continuar sobrevivint.

El 2020, un any especial, històric, d’actes i celebracions per commemorar el 50 aniversari del centre excursionista –només es va poder celebrar l’acte institucional–, la UES ha hagut de fer mans i mànigues en tots els sentits per continuar mantenint la flama encesa: “Nosaltres, a part d’organitzar excursions, som un centre social i cultural. I això, s’ha perdut.

Hi ha coses que penso que són positives i que han vingut per quedar-se, però d’altres, com el caliu que es generava quan venia gent a la sala d’actes a organitzar coses s’ha perdut i ho hem hagut de fer en línia”, explica Josep Maria Manyosa, president de la Unió Excursionista de Sabadell, que detalla que aquest malson ha servit, també, per fer tasques a la rebotiga del centre excursionista: “Hem fet una reorganització interna de l’entitat, hem incorporat un nou programari de gestió de sortides i activitats, i s’ha fet una reordenació de l’arxiu, entre altres tasques”.

Dificultats econòmiques

Econòmicament, però la situació és una altra: tot i ser una entitat esportiva, la UES es troba en una situació complicada, si més no particular. Com que no disposa d’instal·lacions pròpies per fer esport, les administracions miren cap a una altra banda: “Anem tallant i cosint. I de moment, gràcies als socis creiem que arribarem a final d’any. Les activitats ens reportaven molts ingressos, que ara ens obligarà a fer retallades”, lamenta el sabadellenc.

Si tot va sobre el previst, en el pròxim Ple del mes d’abril l’entitat rebrà una subvenció directa de 8000 euros i escaig, per a la promoció i foment de l’excursionisme i activitats a la natura d’enguany. Mirant el got mig ple, en l’àmbit esportiu, l’enginy amb la celebració del 45è Cross dels Esquiadors i la 8a trobada de Marxa Nòrdica, amb un format de semipresencialitat, ha permès, per exemple, que el cap de setmana vinent els trailrunners de la ciutat tornin a vibrar amb la Llanera Trail Covid Edition: “La gent té moltes ganes amb els reptes que hem proposat, que realment són de la secció muntanya, i encara que siguin activitats que hagis fet, els reptes són estímuls i desperten la participació”, assegura Manyosa.

Tanmateix, en l’àmbit cultural, les noves eines tecnològiques han permès fer activitats virtuals que sense la Covid-19 haurien estat pràcticament impossible: “Abans de la Covid-19 fèiem xerrades de temàtica diversa i potser hi participaven 10 persones, ara, en canvi, en ser en línia, n’hi ha una cinquantena. A més, ens permet portar gent d’arreu, com el CEO de Meteoblue, de Basilea”, finalitza. De tot se’n treuen coses positives.

