152 anys de la mort de Pere Turull, el cacic de Sabadell

Tal dia com avui, es compleixen 152 anys de la mort de Pere Turull i Sallent (1796-1869), principal líder de la burgesia conservadora sabadellenca i conegut com el "cacic de Sabadell". A més, va ser un dels industrials tèxtils llaners més importants de la ciutat i de tot el territori espanyol, ja que va ser dels primers a introduir la màquina de vapor a les seves fàbriques. Turull va viatjar sense descans per tota Espanya i va aconseguir crear una gran xarxa de proveïdors de matèria primera.

Segons recull Arnau Berenguer, en el seu blog Història de Sabadell S.XIX-XX, l'historiador Andreu Castells afirma que Pere Turull "era conegut a Madrid com el «rico catalán», el qual comprava la llana dels ramats de la Casa Reial i d’altres nobles castellans i la feia venir a Sabadell per distribuir-la a un estol de fabricants de drap”. I no només tenia negocis en el sector del tèxtil, ja que també es va dedicar al comerç de tassall, un tipus de carn endurida i seca, venent a Argentina, Xile i a altres regions sud-americanes.

Així mateix, Turull va fundar la Caixa d'Estalvis de Sabadell, l'Institut Industrial i el Cercle Sabadellès, a part de tenir un paper força destacat en la reorganització i modernització del Gremi de Fabricants. De fet, és tal la importància de Turull a Sabadell, que el 19 de juny de 1874, l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Josep A. Planes i Borrell va posar el nom de Turull a un carrer de la ciutat.

I per què era conegut com el "cacic"?

Pere Turull, a part de ser un home de negocis, també tenia molta influència política. De fet, va ser alcalde de Sabadell durant sis ocasions fins al 1856 i també va ser diputat de les Corts espanyoles de Madrid (1867-1863) i comandant de la Milícia Nacional. Els historiadors afirmen que Turull va aprofitar la seva posició política per manipular els resultats de les eleccions, fos quina fos, per a beneficiar als seus interessos. És per això, que popularment era conegut com el "cacic de Sabadell".

La Casa Turull és l’única casa-fàbrica que es conserva a Sabadell

Fa gairebé 200 anys, Pere Turull va fundar la Casa Turull, que és l’única casa-fàbrica que es conserva a Sabadell i manté l’arquitectura original, combinant en el mateix edifici l’espai de vida i el de treball. Està ubicada a la plaça de Ricard Simó i les seves habitacions acullen actualment la seu del Museu d’Art de Sabadell.

La Casa Turull va rebre la visita de la reina Isabel II. I diu la llegenda que la monarca s'havia de quedar a dormir a l'edifici, motiu pel qual Turull va reformar la casa per fer-la semblar encara més noble. Igualment, per Casa Turull van passar el general Prim, O’Donnell i Cánovas del Castillo, entre altres.

