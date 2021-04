Èxits de l'Escola d'Escacs Coral Colon al Campionat de Catalunya per edats

D'extraordinària pot qualificar-se l'actuació dels components de l'Escola d'Escacs Coral Colon en el Campionat de Catalunya d'escacs per edats de 2021. Dos campions així ho testifiquen: Daniel Salines en sub-12 i Isaac Herman en sub-10. Roger Bernadó (tercer en sub-16) i Pau Manel Prada (quart en sub-12), van completar el millor de l'actuació dels locals, sent, en general, satisfactoris els resultats dels altres jugadors de la delegació sabadellenca, alguns dels quals participaven per primera vegada.

Prop de 400 jugadors i jugadores (387 en concret), d'edats de sub-8 a sub-20, van participar en aquest certamen, entre els quals es trobaven 20 integrants de l'Escola del club de la nostra ciutat, dirigits per l'entrenador Lázaro Lorenzo de la Riva i també per l'Adrià Campos i el Ricard Olivé. Les famílies dels jugadors van donar caliu al grup, tan necessari per a l'èxit del Campionat.

La competició va ser organitzada per la Federació Catalana d'Escacs i va tenir com a seu l'Hotel Salou Park. Es van complir rigorosament les mesures anti-Covid, fins al punt de triplicar l'espai amb la finalitat de disposar d'una distància de dos metres entre taula i taula.

