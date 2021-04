Hidalgo: "Ara potser és més important la passió i el sentiment que el futbol"

Clar i contundent s'ha mostrat el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo a la sala de premsa de Butarque després de la derrota arlequinada. Aquestes han estat les seves principals valoracions.

Com s'expliquen les dues cares que ha ofert l'equip? Molt fàcilment. No pots sortir a un camp com el del Leganés, davant un equip d'un gran potencial, i no estar al nivell que requereix la categoria. Es pot perdre de moltes maneres, però amb Antonio Hidalgo no es pot fer aquesta primera mitja hora. Així, no. I jo sóc el culpable i màxim responsable. Al final els jugadors interpreten el meu missatge. Hem parlat al descans i penso que a la segona part hem generat infinitat d'ocasions claríssimes per aconseguir almenys un empat. Hauria estat el més just, però això va de fer gols i sumar punts".

Se sent més frustració després de la bona resposta de la segona part? Doncs sí, perquè hem demostrat estar capacitats per crear moltíssims problemes a un equip del potencial del Leganés que lluita per tornar a Primera Divisió. No han sigut 90 minuts dolents sinó 35 minuts molt dolents. I després 45 minuts molt bons. Però aquesta cançó de competir bé i plantar cara als rivals ja l'he escoltat massa vegades. Ara només ens val guanyar partits.

Què cal fer per revertir una situació que comença a ser molt delicada, amb una escletxa amb els llocs de permanència? Que ningú dubti que ens ho deixarem tot al camp fins al final. L'equip té ànima i està molt viu, però potser ara, en situacions així, és més important la passió i el sentiment que el futbol. Com va demostrar la Real Societat, per exemple, en la final de la Copa.

El duel contra el Cartagena de la pròxima jornada apunta a decisiu. Pot haver-hi angoixa? No vull ni sentir la paraula angoixa. Hem de ser prou professionals per afrontar la situació i només podem pensar en una cosa: guanyar el partit davant un rival directe. Ara, amb 9 partits, hem de sumar els punts necessaris per aconseguir la permanència. Ens ho hem de posar al cap.

